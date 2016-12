2016-12-29 17:00:00.0

Senden Das Hündchen ist immer dabei

Die Sendenerin Lisa Barth kümmert sich seit sechs Wochen um den Welpen Shiva und bewahrte ihn so vor dem Verhungern. Doch das Ersatz-Mama-Dasein ist mit Stress verbunden. Von Angela Häusler

„Ja, ist der süß!“: Solche entzückten Ausrufe hört die Sendenerin Lisa Barth oft. Denn zur Zeit hat sie stets ein weiß-braunes Hundekind im Schlepptau, für das sie seit gut sechs Wochen die Ersatz-Mama spielt. „Shiva“ heißt der fluffige Wonneproppen, der dank liebevoller Pflege vom vernachlässigten Hundebaby zu einem gesunden Welpen geworden ist.

Über einen Bekannten und ihren Ruf als erfahrene Ersatz-Tiermama kam die Einzelhandelskauffrau zu ihrem Pflegling. Denn Shivas Mutter, eine Australian-Shepherd-Hündin, hatte bei einer Züchterin einen ungewöhnlich großen Wurf von 13 Babys bekommen. Als kleinstes und schwächstes Exemplar kam Shiva dort beim Säugen viel zu kurz, konnte sich gegen ein ganzes Dutzend Geschwister nicht durchsetzen. Tierfreundin Lisa Barth sollte daher das 180 Gramm leichte Hundebaby auf Bitten der Besitzerin ein paar Tage lang aufpäppeln. Da war Shiva gerade eine Woche alt. Die Züchterin selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen das Aufziehen mit der Flasche nicht übernehmen.

Doch bei Barth war das Hündchen in guten Händen, denn sie hat mit dem Aufziehen kleiner Tiere bereits Erfahrung. Unter anderem hat sie sich schon um mehrere elternlose Vögel und kleine Hasen gekümmert. Dafür habe sie einfach ein Händchen, erzählt die 23-Jährige. „Es ist stressig, aber immer wieder schön, wenn man sieht, was daraus wird“, berichtet die junge Frau über solche Aufgaben, die sich in ihrem Bekanntenkreis schnell herumgesprochen haben. Und Hunde gehörten von Kindesbeinen an zu ihrer Familie. So entschloss sie sich, das winzige Hundebaby eine Weile zu pflegen.

Shiva brauchte stündlich Welpenmilch und sehr viel Körperkontakt. „Ich hatte sie eigentlich immer bei mir, sogar nachts“, berichtet Lisa Barth. Gut, dass auch ihr Freund und die ganze Familie tierlieb sind und sie nach Kräften unterstützten. Das Vorhaben gelang – Shiva nahm rasch zu. Doch während der Zeit bei ihrer Menschenmama hatte sich das Hündchen den Saug-Reflex offenbar abgewöhnt – es saugte jedenfalls nicht an den Zitzen der Mutter, als es wieder zurückgelegt wurde. Auch nicht nach wiederholten Versuchen.

„Entweder nehme ich sie wieder oder sie geht ein“, hat sich die Tierfreundin dann gedacht und die kleine Shiva wieder bei sich aufgenommen. Damit es tagsüber nicht alleine war, durfte das Mini-Hündchen sogar mit zur Arbeit – mit Erlaubnis ihres Chefs, erzählt Barth. Aus dem Baby ist mittlerweile ein aktiver, neugieriger Welpe geworden. Und in dem Sendener Gartenmarkt, wo Barth arbeitet, war Shiva bei allen, die sie zu Gesicht bekamen, der Hit. „Sie ist sehr ruhig, echt tiefenentspannt und bleibt meistens brav in ihrem Korb“, berichtet die 23-Jährige. In den Pausen aber fühlt Shiva sich sichtlich wohl auf dem Arm ihrer Ersatz-Mama und bei den Ausflügen nach draußen. Und in der Freizeit achtet sie darauf, dass die Hündin regelmäßig Kontakt mit anderen jungen Hunden hat, so die Hobby-Tierpflegerin.

Und jetzt steht für sie fest, dass sie Shiva, entgegen ihrer ursprünglichen Pläne, für immer behalten wird.