2017-06-01 08:58:00.0

Ulm Das Münster in ganz neuem Licht

Das Ulmer Wahreichen soll durch Technik erlebbarer werden. Wie eine spendenfinanzierte neue App sowie leistungsstarke Projektoren dabei helfen. Von Oliver Helmstädter

In Ulm, der Stadt der Pioniere, Erfinder, Nobelpreisträger und Heimat des höchsten Kirchturms der Welt denkt man gerne groß. Nachdem am Dienstag in Hamburg der in Deutschland einzigartige Virtual-Reality-Flugsimulator „Birdly“ vorgestellt wurde, der künftig von der Kramgasse aus ermöglicht, frei wie ein Vogel durch die virtuelle historische Altstadt Ulms im Jahre 1890 zu fliegen (wir berichteten), kommen nun auch die nächsten Projekte der „Ulm Stories“ aus ihren Startlöchern. „Resonanzen“ heißt eine einstündige Show, die am Montag, 17. Juli, das Ulmer Münster in einen Farb- und Lichtrausch tauchen soll. Acht Hochleistungsbeamer von enormer Helligkeit (für Fachleute: mit jeweils 20000 ANSI-Lumen) verwandeln das mächtige Mittelschiff des Münsters in eine über 4000 Quadratmeter große dynamische Videoinstallation.

Die audiovisuelle Inszenierung erweckt nach der Beschreibung der Initiatoren die in Stein erstarrte Architektur des Münsters und verzaubert sie in „transhistorische Ereignislandschaften“. Begleitet wird die Video-Installation von einer Komposition für Elektronik, Percussion, Orgel und einem Sprecher. Unter anderem beteiligte sich an der Entwicklung die Münstergemeinde und das Schulzentrum St. Hildegard.

Das Projekt „Ulm Stories“ besteht aus drei Teilen und wurde durch die Familien Kress, die Gründer der bekannten Ulmer Gartengerätemarke Gardena, vorgedacht, entwickelt, umgesetzt und finanziert. Neben dem Virtual-Reality-Flugsimulator und der Sound- und Licht-Show im Ulmer Münster spendierte die Familie auch noch eine 3D-Hörspielreise durch das Ulmer Wahrzeichen. Eine neue App, die ab 15. Juli auf den entsprechenden Portalen downloadbar sein wird, lässt die „Geschichte und Geschichten des Bauwerks erlebbar werden“, wie es in einer Ankündigung heißt. Dafür wurden über 60 Bluetooth-Sender im Münster angebracht. Während die Nutzer mit aktivierter App durch das Münster schlendern, hören und erleben sie „die atmosphärisch dicht inszenierten Geschichten“, die mit einer „dreidimensional-räumlichen Soundgestaltung“ glänzen, wie es die durchführende Berliner Firma Interactive Media formuliert. Durch eine spezielle – „binaurale“ – Aufnahmetechnik soll bei der Wiedergabe über Kopfhörer ein natürlicher Höreindruck erreicht werden, der die Illusion verschafft, dass die Geräusche aus einer bestimmten Richtung kommen. Und das Ulmer Münster hat viel zu erzählen: Im 14. Jahrhundert von der Ulmer Bürgerschaft in gewaltigen Dimensionen für die Ewigkeit geplant, bei den Bauarbeiten teilweise eingestürzt, über viele Jahrhunderte baulich weiterentwickelt und von der Reformation geistig erneuert. Geschichten von Bürgern, Unterstützern und Zweiflern, Handwerkern und Baumeistern. Sie alle erzählen von der einzigartigen Entstehung und von den Geheimnissen des alten Münsters. Wer kein Smartphone besitzt, der kann ab 15. Juli im Münster auf Leihgeräte zurückgreifen.

Für die Stadt Ulm ist die App und die audiovisuelle Konzert-Performance „kostenneutral“ wie dem Ulmer Gemeinderat bereits im März von der Verwaltung mitgeteilt wurde. Lediglich der tägliche Betrieb und das Marketing für die „Birdly“-Simulation kostet Steuergelder. Nachdem beispielsweise Schulklassen kostenlos fliegen sollen, rechnet die Verwaltung trotz Ticketverkauf mit einem Minus von insgesamt 120000 Euro bis Juli 2018.