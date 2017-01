2017-01-03 18:07:00.0

Neu-Ulm Das Neujahrsbaby heißt Juel

Das erste Kind, das 2017 in der Neu-Ulmer Donauklinik geborden wurde, ließ lange auf sich warten. Wir haben den kleinen Juel und seine Mutter Illita Postoj besucht. Von Katharina Dodel

In diesem Jahr ließ das Neu-Ulmer Neujahrsbaby ganz schön lange auf sich warten: Erst um 18.18 Uhr kam das erste Kind 2017 zur Welt. Der kleine Juel Postoj bringt 3630 Gramm auf die Waage und ist 53 Zentimeter groß. Seine Mama, Ilita Postoj aus Regglisweiler (bei Dietenheim), ist überglücklich über ihr erstes Baby und zugleich froh, dass die Geburt endlich geschafft ist.

Denn der kleine Juel spannte die 27-Jährige ganz schön auf die Folter: Der errechnete Geburtstermin sei der 29. Dezember gewesen. „Mein Freund und ich haben täglich Nachrichten von Bekannten bekommen, ob der Kleine denn endlich da ist“, sagt die gebürtige Kasachin, die in den letzten Tagen des alten Jahres immer wieder in der Donauklinik war – auch am 31. Dezember.

Um kurz vor Mitternacht seien sie und ihr Freund Dietrich Martin wieder nach Hause gefahren. „Vor dem Eingang haben wir uns sogar noch das Feuerwerk angeschaut“, sagt die 27-Jährige. keine drei Stunden später ging’s dann aber erneut ins Krankenhaus. Doch Juel hatte es immer noch nicht eilig – erst um 18.18 Uhr erblickte er per Kaiserschnitt das Licht der Welt.

Für den Namen Juel haben sich die frischgebacken Eltern recht früh entschieden: Bereits im dritten Monat haben sie gewusst, dass ihr Kind einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben J in Anlehnung an den russischen Namen Julik tragen soll. „Julik steht für eine freche Person, die gerne etwas anstellt. Wir dachten, das kann gut passen“, sagt Postoj. Und wie. Juel erlaubte sich gleich vor der Geburt den Spaß, später als geplant zur Welt zu kommen.

Auch für die Hebammen der neu-Ulmer Donauklinik war das eher ungewöhnlich: Denn vergangenes Jahr habe es den Babys gar nicht schnell genug gehen können. 2016 wurden vier Kinder an Neujahr geboren – das erste um 1.31 Uhr, gefolgt von einem weiteren um 3.42 Uhr.