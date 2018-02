2018-02-01 06:00:00.0

Ulm Das Stadthaus feiert sich und das Licht

Der Richard-Meier-Bau am Münsterplatz wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Doch das Team macht nicht viel Trara um das Jubiläum, sondern lieber ein vielseitiges Programm. Von Marcus Golling

Es gibt sie noch, die Ulmer, für die das Stadthaus ein Schandfleck ist. Die Leute, die es als „größtes Treppenhaus Deutschlands“ verspotten. Hin und wieder hört Kulturbürgermeisterin Iris Mann noch solche negativen Stimmen, doch sie sind selten geworden, fast 25 Jahre, nachdem der vielfach kulturell genutzte Bau des Stararchitekten Richard Meier eröffnet wurde. Ein Gebäude, das immer schon eher schön als praktisch war – und vielleicht genau deshalb, so Mann, ein so eigenständiges Profil entwickelt hat. Dieses wird im Jubiläumsjahr noch ein bisschen weiter geschärft – oder besser: ins rechte Licht gerückt.

Es ist nämlich ein gern zitierter Ausspruch Meiers, dass sein wichtigstes Baumaterial das Licht sei: Dazu passend zeigt das Stadthaus in seinen lichtdurchfluteten Räumen vor allem Werke von Lichtbildnern, also Fotografen. Gleich zur ersten Ausstellung des neuen Jahres gönnt sich das Team einen Star der Zunft: den 1952 geborenen Briten Martin Parr, bekannt für seine oft grellbunten Bilder, die sich oft über Touristen oder bestimmte soziale Gruppen lustig machen. „Souvenir – A Photographic Journey“ ist eine Übersicht über Parrs Werk (11. März bis 27. Mai). Eine weitere Schau zeigt „Die geraubten Mädchen“ von Boko Haram, die Andy Spyra und Wolfgang Bauer in Nigeria besucht haben (2. September bis 28. Oktober).

Direkt auf das Jubiläum beziehen sich zwei Ausstellungen: „Stadthaus – die Genese“ mit mehr als 600 Dias, die der jetzige Landtagsabgeordnete Martin Rivoir einst von der Baustelle des Meier-Baus machte (18. Juli bis 16. September); „Lichte Momente“, die große Jubiläumspräsentation, umfasst verschiedene künstlerische Arbeiten zum Thema Licht, darunter auch solche von Choreograf Domenico Strazzeri und Neue-Musik-Kurator Jürgen Grözinger (11. November bis 10. März 2019).

Letzterer ist mit seinem Festival ebenfalls zurück im Stadthaus (7. bis 14. April): Unter dem Titel „Stimmung“ ist unter anderem eine Aufführung von Karlheinz Stockhausens gleichnamigen Stück zu sehen und ein Konzert mit einem Streichquartett von Georg Friedrich Haas geplant – im dann komplett verdunkelten Saal. Zu den Gästen gehören unter anderem die Stimmperformer Anna Clementi und Nicholas Isherwood.

Auch das Tanzfestival „Ulm moves!“ (7. bis 17. Juni) ist im Stadthaus präsent: Dort tritt nicht nur der im Kinofilm „Wüstentänzer“ porträtierte iranische Tänzer Afshin Ghaffarian auf (10. Juni) – unter dem Titel „MovinPics“ eröffnet dann auch eine Ausstellung zum Thema Tanz, für die derzeit Fotografen aus der Region, etwa Armin Buhl, Nik Schölzel, Martina Dach und Nadja Wollinsky, an eigenen Serien arbeiten (8. Juni bis 26. August). Stadthaus-Leiterin Karla Nieraad freut sich auf die Ergebnisse. Apropos Tanz: Die Strado Compagnia Danza bringt im Sommer einen neuen Choreografenabend – „Von Kopf bis Fuß“ (Premiere 1. August).

Viel Tamtam macht das Stadthaus nicht um sein Jubiläum. Warum auch: Das Publikum hat das Stadthaus ins Herz geschlossen, laut Leiterin Nieraad besuchten fast 215000 Menschen 2017 die Ausstellungen und Veranstaltungen, noch etwas mehr als in den beiden Vorjahren. Fotografiekenner, Musikfans, Touristen – und vor allem ganz normale Ulmer. Das Stadthaus sei nicht nur ein wichtiger kultureller Impulsgeber, sondern ein Haus für die gesamte Bürgerschaft, sagt Bürgermeisterin Mann. Nicht schlecht für ein Gebäude, gegen dessen Errichtung es 1986 sogar einen Bürgerentscheid gab – der nur an der geringen Beteiligung scheiterte.