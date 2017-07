2017-07-27 07:04:00.0

Weißenhorn Das Tierheim rückt den Hund raus

Die Züchterin aus Nordrhein-Westfalen und der Weißenhorner Schutzverein haben sich vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt. Ins Protokoll kommen Details der Haltung. Von Carolin Oefner

Ein Zivilstreit um einen Hund ist vor dem Amtsgericht Neu-Ulm gelandet. Die Besitzerin wollte das Tier haben, das Tierheim es nicht herausgeben. Am Ende ein guter Ausgang für die Besitzerin des Tieres: Die Frau aus Nordrhein-Westfalen darf ihren Hund in gut zehn Tagen im Weißenhorner Tierheim abholen. Dafür zahlt sie insgesamt 4000 Euro an den Tierschutzverein Weißenhorn.

Wie bereits berichtet, hat die Züchterin aus Nordrhein-Westfalen einen Windhund der Rasse „Italienisches Windspiel“ in der Ukraine gekauft. Als das Tier am 18. Februar mit einem Transporteur über die Grenze gebracht wurde, hat der Zoll die Hündin und mehrere andere Welpen in Berchtesgaden aus dem Verkehr gezogen. Die Tiere hatten nicht die erforderliche Tollwutschutzimpfung – und mussten erst einmal 120 Tage in Quarantäne. So fordert es das Seuchenschutzgesetz. Die jungen Hunde wurden dann nach Weißenhorn vermittelt.

Die Züchterin spricht von „Missverständnis“

Die Züchterin hat sich bei der Neu-Ulmer Zeitung gemeldet, nachdem sie ihren Hund auch nach der Quarantänezeit nicht bekommen hat. Vor Gericht sagte sie nun erneut, dass der Transport ein „Missverständnis“ war. Sie wollte ihren Hund – den sie rechtmäßig gekauft hat und auch kaufen durfte – eigentlich selbst abholen, der Flug sei schon gebucht gewesen.

Bereits vor der Gerichtsverhandlung gab es Verwirrung um den rechtmäßigen Besitzanspruch für den Hund. Die Züchterin sagte, sie habe den notwendigen Eigentumsnachweis für den Hund erbracht. Dem widersprach Ute Prestele, Leiterin des Tierheims und Vorsitzende des Tierschutzvereins Weißenhorn, jedoch (wir berichteten). „In den Akten ist ein Mann als Eigentümer vermerkt“, sagte sie damals – der Transporteur, der die Hündin dem Tierheim übereignet hat. Mit einem Gutachter hätte sich wohl auch klären lassen, dass die Züchterin den Hund gekauft hat.

Richter bemüht sich um Kompromiss

Deswegen bemühte sich Richter Roman Stoschek, eine Lösung für die verworrene Situation zu finden. Der Tierschutzverein wollte den Hund nicht unkastriert, also für die Zucht, rausgeben. Man wolle verhindern, dass er als „Gebärmaschine“ missbraucht werde, wie es in Osteuropa oft der Fall sei. Die Züchterin hingegen bestand darauf, den Hund unkastriert zu bekommen, da sie eine Zucht mit der Hündin nicht ausschließen wollte. Sie war aber bereit, für den Hund mehr als die entstandenen Unterhaltskosten zu bezahlen.

Das sah auch Richter Stoschek als guten Kompromiss. „Wenn der Streit in eine Hauptverhandlung geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie verlieren“, sagte er zu Ute Prestele gewandt. Und das könne teuer werden. Prestele betonte, dass es dem Tierschutzverein vor allem um das Wohl des Hundes gehe und sie nach den Interessen der Mitglieder handle.

Am Ende schlossen die beiden Frauen einen Vergleich: Die Hündin geht gegen Zahlung von 4000 Euro an die Besitzerin, im Protokoll wird jedoch vermerkt, dass die Frau keine Massenzucht mit dem Tier plant. Das könne ihr sonst zum Verhängnis werden, sagte Stoschek.