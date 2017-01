2017-01-29 05:00:00.0

Ulm Das Ulmer Kommando nimmt an einer Großübung der Nato teil

Was die Ulmer Soldaten in diesem Jahr erwartet und was der Befehlshaber Richard Roßmanith über Trump und Terror-Einsätze sagt. Von Michael Ruddigkeit

Die Zahl der weltweiten Einsatzgebiete der Bundeswehr steigt kontinuierlich. Das betrifft auch das Multinationale Kommando Operative Führung in der Wilhelmsburg. Voriges Jahr waren 64 Offiziere, Unteroffiziere und zivile Angehörige aus Ulm im Ausland im Einsatz. „Am heutigen Tage sind es exakt 19, die zum Beispiel in Gao in Mali, in Incirlik in der Türkei oder in Bagdad ihren Dienst leisten“, berichtete Generalleutnant Richard Roßmanith am Freitag im Kornhaus in Ulm. Dort sprach der Befehlshaber vor mehreren Hundert Gästen bei der sicherheitspolitischen Veranstaltung der Bundeswehr.

Langfristiges Ziel des Ulmer Kommandos sei die Gestellung eines operativen Hauptquartiers für die Nato, sagte Roßmanith. Ganz im Zeichen des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses steht auch das Jahr 2017 für die internationale Truppe in der Wilhelmsburgkaserne. Im ersten Halbjahr nehmen Ulmer Soldaten an der Übung „Sabre Strike“ teil. Dabei handelt es sich um eine Übung der US-Armee in Europa. „Wir werden dabei die Führung von Land-, Luft- und Seestreitkräften und Spezialkräften in erheblichen Größenordnungen in hoch intensiven Operationen üben“, erläuterte der Befehlshaber. Das zweite Halbjahr stehe dann bereits unter den Vorzeichen der Nato-Zertifizierung.

Bei seinen Betrachtungen zur weltweiten Sicherheitspolitik ging Roßmanith auch auf den neuen amerikanischen Präsidenten ein. Dieser hatte im Wahlkampf angekündigt, dass er den Beistand der USA in der Nato davon abhängig machen werde, wie viel die Verbündeten in die Verteidigung investieren. „Donald Trumps Wahlsieg ist zweifelsohne der Kulminationspunkt einer längeren Entwicklung in den USA: Die einer immer tiefergehenden Spaltung der Gesellschaft“, sagte Roßmanith. „Die Wahl ist Ausdruck einer immer größeren politischen Polarisierung und Unversöhnlichkeit.“ Es bleibe zu hoffen, dass die neue US-Regierung die Nato und die Relevanz des Bündnisses zu schätzen wisse, und begreife, dass die Nato auch immer amerikanischen Interessen diene und nicht nur Hilfe für bedürftige Alliierte leiste. In der Nato habe sich seit dem Gipfel in Wales vor drei Jahren der Fokus mit Blick auf die Verteidigungsaufgaben verändert. Der ursprüngliche Kernauftrag, der Schutz der territorialen Integrität ihrer Mitgliedsstaaten, und damit die kollektive Verteidigung, erfahre eine Renaissance. „Zugleich wird immer deutlicher: Auch Europa, auch die EU muss mehr tun im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik“, so der Befehlshaber. Dazu müsse Europa vor allem effizienter werden.

Roßmanith äußerte sich auch zum Thema Terrorismus in Deutschland und dem möglichen Einsatz der Bundeswehr im Inland. Er persönlich plädiere für einen weiterhin restriktiven Umgang mit den Möglichkeiten, Streitkräfte im Inneren einzusetzen. „Dennoch darf für den Fall, dass polizeiliche Kapazitäten nicht ausreichen oder sie über diese nicht verfügt, der Einsatz von Streitkräften – wie dies auch das Bundesverfassungsgericht unmissverständlich dargestellt hat – nicht ausgeschlossen werden“, sagte der General.