2017-01-13 17:00:00.0

Weißenhorn Das ist die neue Frau im Rathaus der Fuggerstadt

Zu Jahresbeginn hat Melanie Müller ihre neue Stelle angetreten. Die 28-Jährige übernimmt eine zentrale Funktion in der Verwaltung. Von Andreas Brücken

Die Bezeichnung „Geschäftsführende Beamtin“ könnte fast dem verstaubten Behördenklischee entsprechen. Doch wer das Büro von Melanie Müller im Weißenhorner Rathaus betritt, wird schnell eines Besseren belehrt: Als wolle die 28-Jährige den Zeiten, in denen Amtsstuben der Inbegriff schlechter Laune waren, endgültig ein Ende setzen, lächelt sie ihre Besucher an. „Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Bürgern, Kollegen und Stadträten“, sagt Müller und bekennt sich sogleich als Fan der Fuggerstadt: „Weißenhorn bietet alle Annehmlichkeiten einer Stadt.“ Sie nennt das Freibad, die verschiedenen Schulen und die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten als Beispiele. Andererseits seien in Weißenhorn alle positiven Umstände einer ländlichen Umgebung gegeben, fügt die Geschäftsführende Beamtin hinzu.

Am 2. Januar hat Melanie Müller ihre neue Stelle angetreten. Die Beschreibung als Geschäftsführerin sei für sie „verlockend“ gewesen, sagt sie. Nach ihrem Abschluss an der Beamtenfachhochschule im oberfränkischen Hof war Müller zunächst ein Jahr lang in Günzburg für die städtischen Personalangelegenheiten zuständig. „Bürgerehrungen, Jagdpacht, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Personalangelegenheiten, Senioren Aktiv und Stellenausschreibungen“, steht auf dem Türschild ihres Büros. So liegen Angelegenheiten des Personalwesens, Vorstellungsgespräche und Arbeitsverträge allesamt in Müllers Aufgabenbereich. Ganz oben auf dem Schreibtisch liegen Unterlagen, die eine offene Stelle im Kindergarten Biberachzell betreffen, wie Müller verrät: „Weil Fachkräfte bei den Erziehern fehlen, ist es wichtig, hier schnell zu reagieren, um den Arbeitsplatz wieder zu besetzen.“

Melanie Müllers Terminkalender hat sich schon in den ersten Tagen in Weißenhorn dicht gefüllt. Das kann ihre Begeisterung für den neuen Job jedoch nicht trüben: „Ich bin nicht hierher gekommen, um mich zu langweilen.“ Der Umbau der Schranne sei besonders spannend: „Das Projekt ist die beste Möglichkeit, den Bürgern, die sich für ihre Stadt engagieren, etwas zurückzugeben“,sagte sie.