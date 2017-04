2017-04-08 13:05:00.0

Ulm Das kurze Leben eines Unsterblichen

„Falco – Das Musical“ ist eine emotionale Hommage an den österreichischen Pop-Star. Auch die Probleme und Eskapaden des Musikers kommen nicht zu kurz. Von Dagmar Hub

Vor einigen Wochen hätte der österreichische Musiker Falco seinen 60. Geburtstag gefeiert. Mehr als 19 Jahre liegt der Unfalltod des extravaganten Exzentrikers zurück, dessen Titel „Rock me Amadeus“ der erste und bis heute einzige deutschsprachige Song ist, der es in den USA an die Spitze der Charts schaffte. Dieser 60. Geburtstag war Produzent Oliver Forster und Regisseur Peter Rein – beraten von Falcos langjährigem Manager Horst Bork – Anlass, Falco in einem Musical ein Denkmal zu setzen, das seit der Premiere Ende Januar in Kempten durch mehrere Länder tourt und auch in Ulm von den Zuschauern im praktisch ausverkauften CCU mit Standing Ovations gefeiert wurde.

Das liegt zum einen an Darsteller Alexander Kerbst, der mit gegeltem Haar und schwarzer Sonnenbrille Falco nicht nur optisch nachgestylt ist und Gestik und Mimik des Sängers perfekt beherrscht, sondern der auch stimmlich nahe beim Original liegt. Der Erfolg liegt zum anderen auch in der bunten, schrillen Show – und darin, dass „Falco“ als Musical tatsächlich nicht nur eine Hommage an einen verstorbenen Star ist, sondern mit den schwierigen Seiten dieser Biografie authentisch und ehrlich umgeht. Falcos Drogen- und Alkoholkonsum bleiben so wenig unerwähnt wie die schmerzhafte Kindheit. Der stillste Moment der Show, als Falco mit einer Puppe auf dem Schoß mit sich als Kind über die nächtlichen Streitereien der Eltern spricht und darüber, dass er als Einziger der Drillinge überlebte, die seine Mutter geboren hatte, ist der wohl eindringlichste, öffnet er doch aus der Perspektive jener, die Falco kannten, ein Fenster auf die verletzte Seele eines komplizierten Menschen.

Auch in anderen Augenblicken lugt die Sensibilität des Wieners mit absolutem Gehör durch die Bilder eines schrillen Lebens auf der Überholspur: Mit den USA, mit Japan, wo der als Johann Hölzel geborene Musiker riesige Erfolge feierte, konnte er nicht warm werden. Je größer der Erfolg, desto stärker wurden das Heimweh, Zerrissenheit und die Sehnsucht nach einer starken Partnerin. Das legendäre Konzert beim Wiener Donauinselfest vor 150000 Zuschauern, bei dem Falco im Gewitter sang, bis das Konzert wegen defekter Bühnentechnik abgebrochen werden musste, kommt ebenso in Erinnerung wie die Skandale – ein angezündetes Hotelzimmer, die Fahrt mit dem Auto durch die Glastür eines Hotels.

Für die Falco-Fans reiht sich, im Rahmen der fast zweieinhalb Stunden des Abends, Ohrwurm an Ohrwurm: „Rock me Amadeus“, „Der Kommissar“, das zum Skandal gewordene „Jeanny“ (gesetzt in eine Szene des Debütantinnen-Walzers aus dem Wiener Opernball), „Egoist“, „Junge Römer“ und natürlich „Out of the Dark“, das nach Falcos Tod zu einem riesigen Erfolg wurde und beispielsweise in Deutschland fast ein Jahr lang unter den Top 100 war.

Die Show ist emotional, ohne je in die Gefahr zu geraten, kitschig zu wirken. Originale Videos, temporeiche Tanzeinlagen und eine gute Live-Band lassen das kurze Leben des genialen österreichischen Musikers für einen Abend quasi wieder auferstehen. Oder wie Falco dereinst sagte: „Unsterblich bin ich erst, wenn ich tot bin.“ Der Jubel des Publikums in der „Rock me Amadeus“-Zugabe, fast zwei Jahrzehnte nach dem Tod des Stars, gibt ihm posthum recht.