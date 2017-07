2017-07-20 09:00:00.0

Landkreis/Neu-Ulm Das sagt der Landkreis-Süden zum geplanten Nuxit

Nuxit: Nicht alle Bürgermeister aus dem südlichen teil des Landkreises können den „Alleingang“ Neu-Ulms nachvollziehen. Von Felicitas Macketanz

Kommt der Nuxit oder kommt er nicht? Eine Abstimmung dazu soll es am Mittwoch, 26. Juli, im Neu-Ulmer Stadtrat geben. Wie berichtet, gibt es aus Sicht der Neu-Ulmer Verwaltung einige Vorteile, die für den Austritt der Kommune aus dem Landkreis sprechen würden. Ein Nuxit hätte aber auch Auswirkungen auf den Landkreis-Süden. Wenn es nach den dortigen Bürgermeistern geht, wäre zum Beispiel Platz für den Sitz des Landratsamtes.

So sagt beispielsweise Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen: „Ein Nummernschild mit NU würde ich mir als Bewohner des Landkreises in der Situation nicht mehr ans Auto schrauben. Die Stadt Illertissen ist sicher aus wirtschaftlicher, finanzieller und kultureller Sicht als zukünftiger neuer Sitz geeignet und kann der Motor eines neuen Landkreises sein.“ Dennoch: Eine Entscheidung für den Nuxit könne der Rathauschef nur schwer nachvollziehen. Denn dafür müssten zusätzliche Stellen geschaffen werden – was insgesamt mehrere Millionen Euro an Personalkosten bedeute. Im Landkreis bleibe das Personal aber bestehen, sodass es – so Eisens Befürchtung – am Ende für alle teurer wird. „Nicht umsonst versuchen Banken mit Fusionen ihre Schlagkraft zu erhöhen und Ressourcen zu bündeln“, sagt der Bürgermeister. Er halte den Nuxit für eine Verschwendung von Steuergeldern und spricht sogar von einem Kirchturmdenken. „Neu-Ulm hat jahrelang von einem starken Landkreis profitiert, zuletzt mit der Bezuschussung des Parkhauses. Nun will sich die Stadt verabschieden, weil man in Zukunft damit vielleicht besser fährt“, sagt Eisen. Sollte der Nuxit umgesetzt werden, so Eisen, dann werde der Kreis weiterhin eine starke Stellung einnehmen. Letztlich sei ein Alleingang Neu-Ulms legitim.

Ähnliche Worte findet der Altenstadter Rathauschef Wolfgang Höß. „Meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, wenn nicht gar überfällig, dass eine abschließende Entscheidung in dieser Frage getroffen wird“, sagt Höß. Reisende sollte man nicht aufhalten. Der Nuxit werde wie ein Befreiungsschlag für wichtige Zukunftsentscheidungen des Kreises sein, da diese dann ohne Vorbehalte diskutiert und getroffen werden könnten. „Ich denke, es wird für die Stadt schwieriger, sich neu aufzustellen, als für den Kreis sich umzustellen.“

Auch der Kellmünzer Rathauschef Michael Obst vermutet einen Nuxit. „Die Räte werden sich über alle Fraktionen hinweg dem Reiz der Eigenständigkeit nicht entziehen können“, sagt er unserer Zeitung. Es sei verständlich, dass Neu-Ulm in Zukunft die „volle Souveränität“ einer kreisfreien Stadt in den eigenen Angelegenheiten umsetzen möchte. Dennoch seien die Folgen des Ausstiegs der Hochschulstadt aus dem Landkreis unbekannt. „Für den verbleibenden Landkreis ist es eine Herausforderung wie auch eine Chance, sich neu zu sortieren“, so Obst weiter. Der Bürgermeister kann sich aber schon vorstellen, wo der Sitz des zukünftigen Landkreises ohne Neu-Ulm sein könnte: nämlich im Markt Kellmünz. „Sollte diese Bewerbung aber keinen Erfolg haben, sollte der neue Sitz des Landratsamtes zentral im Landkreis liegen. Bei einer Namensfindung könnte der historische Altlandkreis Illertissen eine Vorlage bilden.“ Damit wäre nach Aussage des Bürgermeisters auch einer unnötigen Diskussion um die ILL-Autokennzeichen vorgebeugt.

Die Bürgermeister der Stadt Vöhringen, Karl Janson, und des Marktes Buch, Roland Biesenberger, wollen zum geplanten Nuxit derzeit noch keine konkreten Aussagen treffen. Laut Biesenberger sei es aber das gute Recht der Stadt, aus dem Landkreis auszutreten. Nach Meinung von Bürgermeister Karl Janson ist die „Sache“ noch nicht entscheidungsreif.