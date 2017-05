2017-05-05 07:00:00.0

Kultur Das war Kunst – und ist jetzt weg

Ein ordnungsliebender Besucher des Museums Villa Rot hält ein Ausstellungsstück wohl für Müll - und räumt auf. Von Ariane Attrodt

Kunst liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters, denke man nur an den bekannten Spruch „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Ein Besucher des Museums Villa Rot in Burgrieden-Rot (Landkreis Biberach) hat sich jüngst wohl für letzteres entschieden: Die Arbeit „Anxiety Rises“ von Magnus Thierfelder ist verschwunden.

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um eine Arbeit von 2013. Der Druck erinnert an eine Zeitungsseite und war unter der Tür des Notausgangs der Kunsthalle durchgeschoben. Inhaltlich bezieht sich das Werk auf die Macht der Medien, die unterschwellige Ängste schüren können. Denn außer den Worten „Anxiety Rises“ (auf Deutsch: Die Angst wächst) ist auf dem Papier nichts Weiteres zu lesen.

ANZEIGE

Das Skurrile: Die Ausstellung „Das geheime Leben der Dinge“, in der „Anxiety Rises“ zu sehen war, beschäftigt sich mit der Bedeutung von Objekten, die für uns alltäglich sind – und eben erst auf den zweiten Blick als Kunst identifiziert werden. Auch bei Thierfelders Werk sollten die Besucher erst bei genauerem Hinsehen erkennen, dass es sich nicht um eine Zeitung oder ein liegengebliebenes Stück Papier handelt, sondern um ein künstlerisches Objekt. „Klar ist es ärgerlich, wenn ein Kunstwerk verschwindet, aber in diesem Zusammenhang ist das eigentlich fast lustig“, sagt Museumsleiter Marco Hompes und spricht von einer „gewissen Ironie“. Er hat am vergangenen Freitag bemerkt, dass das Ausstellungsstück weg ist. Die Tat muss sich seiner Meinung nach am Mittwoch oder Donnerstag ereignet haben. Hompes vermutet hinter dem Verschwinden der Arbeit, die einen Versicherungswert von 2000 Euro hat, keinen Diebstahl. „Es ist zwar nicht auszuschließen, dass es jemand gewollt mitgenommen hat, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Das Werk ist materiell nicht spannend.“

Wahrscheinlicher erscheint dem Museumsleiter folgende Variante: Als der Besucher das vermeintlich wertlose Zettelchen am Boden aufheben wollte, ist es kaputt gegangen, weil es mit Klebeband fixiert worden war. „Vielleicht war es demjenigen peinlich und er hat es in der Hosentasche verschwinden lassen“, so Hompes.

Einen direkten Vermerk an der Ausstellungsstelle, der das Papierstück als Kunstwerk ausweist, gibt es nicht – es ist nur im Raumplan, den jeder Besucher mitnehmen kann, eingetragen. „Es war kein Hinweis am Werk, weil das Konzept sonst nicht funktioniert hätte“, sagt Hompes. Ob der Besucher das Ausstellungsstück irgendwo weggeworfen oder es jetzt zu Hause liegen hat, ist unklar. Fest steht nur: Wenn es entsorgt worden ist, dann nicht im Museum. „Ich hing wirklich selbst in unseren Mülltonen und habe nachgeschaut“, sagt Museumsleiter Hompes, lacht und stellt klar: „Bei uns ist es nicht.“