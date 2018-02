2018-02-14 11:13:00.0

Kreis Neu-Ulm Decathlon kommt nach Senden

Der Sportriese Decathlon plant eine Filiale im Iller Center in Senden. Das ist neben Ulm der zweite große Standort in der Region. Schon im Herbst soll eröffnet werden. Von Carolin Oefner

Das Iller-Center in Senden hat einen neuen Mieter: Decathlon kommt Ende des Jahres in die Stadt. Und zwar nicht nur mit einer kleinen Filiale - der Standort ist mit rund 2500 Quadratmetern fast so groß wie im Blautalcenter. Damit ist der Sportriese aus Frankreich in der Region gleich doppelt präsent - und das in nur 15 Kilometern Entfernung.

Nachdem Decathlon erst vor wenigen Monaten im November vergangenen Jahres im Blautal-Center an den Start ging, folgt nun schon der nächste ereignisreiche Schritt: Nur 15 Kilometer südlich vom Ulmer Standort ist eine zweite Filiale des Sportunternehmens geplant. Die neue Filiale wird sich in Senden in der Berliner Straße befinden und über eine 2500 Quadratmeter große Verkaufsfläche verfügen. Die geplante Neueröffnung der Filiale ist für Herbst dieses Jahres geplant. Wie auch im Blautal-Center wird das Sortiment lokal an die Bedürfnisse der Sportler angepasst, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Zudem soll sich die Produktauswahl beider Standorte ergänzen und insgesamt mehr als 70 verschiedene Sportarten mit 35.000 Produkten angeboten werden.

Die Region bietet viele sportlichen Möglichkeiten

„Genau wie Ulm ist auch Senden ehr sportlich unterwegs“, so Expansionsleiter Stefan Kaiser. „Das Engagement der zahlreicher Vereine ist groß und bietet damit eine perfekte Grundlage für den Breitensport.“ Die ausgeprägte Infrastruktur lade mit dem Stadtpark in Senden sowie Sport- und Spielplätzen zum Toben und Auspowern der großen und kleinen Kinder ein. „Der Standort Senden punktet nicht nur mit seiner Familienfreundlichkeit und einer Work-Life-Balance, sondern zeigt, dass man viele Sportarten an einem Ort kombinieren kann“, sagt Kaiser. Die Badeseen der Umgebung sowie das See- und Hallenbad eignen sich hervorragend für unterschiedliche Wassersportdisziplinen. Daneben kommen aber auch kleinere Sportarten, wie Angeln oder Kunsteislauf in der Eishockeyanlage Illerau auf ihre Kosten. „Diese sportliche Vielfalt können wir hervorragend mit unserem breit aufgestellten Sortiment und unseren sportlichen Eigenmarken abdecken.“

Nach der Auswahl des Sortimentes und dem fertigen Umbau wird Decathlon in Senden direkt neben dem Drogeriemarkt Müller, der auch Eigentümer der Immobilie ist, und Adler Mode einziehen. Überzeugt habe der Standort, so teilt Decathlon mit, mit seiner Vielzahl an Parkplätzen, durch die die Kunden auch größere Sportgeräte, wie Tischtennisplatten oder Boote ohne Probleme direkt mit nach Hause nehmen können. Die gute Erreichbarkeit für Kunden und die Lieferung kommen dazu.

In Deutschland ist der französische Sportartikelhersteller und -händler bisher mit insgesamt 50 Filialen vertreten. Mit der Filiale in Ulm ist das Unternehmen alleine im vergangenen Jahr um 15 neue Standorte gewachsen.