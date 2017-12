2017-12-21 14:10:00.0

Neu-Ulm Defekt im Zug: Verkehr am Bahnhof steht still

Donnerstagmittag geht in Neu-Ulm nichts mehr. Ein technischer Defekt im Zug nach Weißenhorn legt den Verkehr lahm. Viele Schüler warten.

Ein Defekt im Bereich der Achsen und Bremsen in der Regionalbahn nach Weißenhorn hat den Verkehr am Neu-Ulmer Bahnhof am Donnerstagmittag stillgelegt. Nach Informationen der Feuerwehr hatte der Lokführer eine Rauchwolke bemerkt und den Zug angehalten.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden gerufen, der Bahnsteig an den Gleisen 3 und 4 wurde gesperrt. Auch in Richtung München fielen die Züge aus - ebenfalls wegen des Brandes, wie die Bahn durch die Lautsprecheranlage mitteilte. Um kurz vor 14 Uhr fuhren wieder Züge. (az)