2017-01-31 07:00:00.0

Weissenhorn Der Bau der ersten Fernwärme-Leitung ist nah

Der Umweltausschuss des Landkreises gibt den Startschuss für das Projekt. Schon bald sollen die Bagger anrücken – doch es könnte noch ein Hindernis geben. Von Ronald Hinzpeter

Rund ein Vierteljahrhundert ist nichts passiert, jetzt geht es voraussichtlich sehr schnell: Der Startschuss für die Fernwärmeversorgung ist gestern im Umwelt- und Werkausschuss des Landkreises gefallen. Die Kreispolitiker billigten das Ausschreibeverfahren der Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft (FWP) für den ersten Bauabschnitt. Damit könnten im März die Aufträge erteilt werden. Der angepeilte Baubeginn verschiebt sich jedoch leicht.

Eigentlich sollten die Arbeiten bereits am 3. April starten, doch der Termin lässt sich nicht halten, wie Markus Hertl vom Umweltinstitut Bifa sagte, das die Projektsteuerung übernommen hat. Es könne doch erst nach den Osterferien losgehen. Es müsste noch die Haushaltsberatung in Weißenhorn abgewartet werden, die für den 6. Februar angesetzt ist. Hartl gab sich zuversichtlich, dass bis zum Beginn der nächsten Heizperiode im Herbst der erste Leitungsstrang fertig sei. Eine kleine Unwägbarkeit liegt möglicherweise im Boden verborgen: Das Gebiet um die Adolf-Wolf-Straße wurde im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert. Dort könnten Blindgänger zu finden sein. Deswegen muss eine sogenannte Kampfmittelerkundung durchgeführt werden.

Der erste Leitungsabschnitt zieht sich von der Müllverbrennungsanlage über die Daimlerstraße mit einer Abzweigung zum Peri-Werk 2. Der Hauptstrang biegt nach der Bahnunterquerung in die Adolf-Wolf-Straße ab und führt an ihr entlang zum Bahnübergang in der Herzog-Georg-Straße. Danach soll über die Maria-Theresia-Straße in die Herzog-Ludwig-Straße eingebogen werden, um dort bis zur Bahnhofstraße zu gelangen. Von dort geht es zur Günzburger Straße, die als Trasse bis zur Stiftungsklinik und zum Claretinerkolleg dient. Ferner sollen über den Spitalweg die Gebäude der Wohnungsgesellschaft Weißenhorn in Lenbach- und Maximilianstraße erschlossen werden.

Die Rohrleitung des zweiten Abschnitts kommt nächstes Jahr in den Boden und reicht dann bis zum Gymnasium, die dritte Ausbaustufe versorgt die Innenstadt. Das alles hat seinen Preis. Die Kostenschätzungen reichen – je nachdem, wie viele Haushalte sich anschließen lassen – von 16 bis zu 20 Millionen.

Der Weißenhorner Kreisrat Jürgen Bischof (Freie Wähler), der sich mit dem Fernwärme-Thema zuletzt intensiv beschäftigt hatte, lobte, es sei ein tolles Vorhaben für seine Stadt, das da auf den Weg gebracht werde. Dadurch lasse sich viel Öl und Gas sparen und die Emissionen würden deutlich gesenkt. Bereits durch durch die erste Ausbaustufe „müssen wir eine halbe Million Euro weniger an Araber und Russen überweisen.“ Bei seinen Bürgergesprächen hatten sich noch diverse Fragen ergeben, die jedoch nicht alle im Ausschuss beantwortet wurden. Etwa die nach der Laufzeit der Anschlussverträge. Dazu konnte Hartl noch keine Angaben machen. Bischofs Anregung, zügig Informationsveranstaltungen zur Fernwärme zu organisieren, fielen bei Landrat Thorsten Freudenberger auf fruchtbaren Boden. Das sei geplant, versicherte er, man habe jedoch erst noch die notwendigen Entscheidungen der Kreis- und Kommunalpolitiker abwarten wollen. Wie viele Weißenhorner Haushalte können überhaupt an das Leitungsnetz angeschlossen werden? Nach den Worten von Stefan Sendl, Leiter des gleichnamigen Ingenieurbüros, etwas weniger als die Hälfte. Eine Sorge trieb Bischof noch um: Durch die Verlegungsarbeiten könnte die Qualität der betroffenen Straßen, in denen gegraben wird, dauerhaft Schaden nehmen. Damit das nicht passiert, soll nun die Fernwärmegesellschaft darauf achten, dass sie „nicht mehr als unbedingt erforderlich“ in Mitleidenschaft gezogen werden.

CSU-Mann Richard Ambs freute sich, dass nun endlich das umgesetzt werde, was schon bei der Genehmigung des 25 Jahre alten Müllofens vorgesehen war: die Abwärme zum Heizen zu nutzen.