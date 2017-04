2017-04-25 09:00:00.0

Ulm Der Charme der grünen Insel

Die irische Sängerin Wallis Bird umgarnt das Publikum bei ihrem Auftritt im Ulmer Roxy nicht nur mit ihrer Musik. Besonders einer jungen Frau beschert sie einen denkwürdigen Abend. Von Dorina Pascher

Es ist das letzte Lied der Vorband Sam Vance-Law an diesem Abend. Eine kleine Person, dunkel gekleidet mit einer schwarzen Baseball-Cap und dunklem Schnauzer betritt die Bühne. Unbemerkt hat sie sich zwischen den rund 180 Gästen in der Bar des Ulmer Roxy hindurchgewuselt. Erst bei etwa der Hälfte des Liedes wird dem Publikum bewusst, wer diese verschmitzt lächelnde Person an der Trommel ist: Es ist Wallis Bird persönlich. Die irische Sängerin drängt sich nicht in den Vordergrund, aber ihre Bühnenpräsenz kann sie nicht einmal hinter Fake-Schnauzer und großer Baseball-Mütze verstecken.

„Wie alte Freunde“, begrüßt Bird zu Beginn ihres eigenen Auftritts das Publikum und streckt der Menge ihre Hände entgegen. Da die Irin aktuell in Berlin lebt und arbeitet, spricht sie gebrochen Deutsch.

Mit ihrem melancholischen Lied „Love“ mit dem rauen Klang ihrer Stimme überträgt sie einen wehmütigen Gemütszustand auf das Publikum. Als Wallis Bird zum Ende des zweiten Liedes „Home“ a-cappella singt, scheint das Roxy still zu stehen. Nicht einmal das Gläsergeklimper an der Bar ist zu hören. Tosender Applaus bestätigt Birds Wirkung auf die Zuhörer. Die Anziehungskraft der Sängerin liegt nicht nur an ihren gefühlvoll vorgetragenen Liedern – auch mit Charme umgarnt Wallis Bird ihr Publikum. „You are smiling extremely sweet“, sagt die 35-jährige Irin in Richtung eines Mädchens in der ersten Reihe. Bei vielen Sängern oder Bands hätte so eine Aussage eher nach Anbiederung geklungen, doch bei Wallis wirkt es wie ein echt gemeintes Kompliment.

Dass Wallis Bird nicht nur nachdenkliche Töne anschlagen kann, zeigt sie vor allem bei dem poppigen Song „To My Bones“. Das bewegt die Zuhörer nicht nur zum halbherzigen Wippen, gerade die erste Reihe springt und tanzt wie wild gewordene Kobolde. Wer das auf der CD glattgebügelte Lied hört, wird es live vorgetragen kaum wiedererkennen. Gerade in diesen Momenten merkt man, dass die Sängerin ihr wahres Können erst so richtig auf der Bühne entfalten kann. Ihr besonderes Gitarrenspiel zeichnet sich auch durch ein außergewöhnliches Charakteristikum aus: Die Irin spielt als Rechtshänderin seitenverkehrt, wegen eines Unfalls mit dem Rasenmäher. Er trennte der damals Einjährigen alle Finger der linken Hand ab. Vier davon konnten gerettet werden. Dennoch hat sie mehr Gefühl in der rechten Hand, um die Saiten zu fassen.

Ihr kumpelhafter Umgang mit den Fans sorgt für einen denkwürdigen Abend. Der vor allem einem Mädchen im Gedächtnis bleiben wird: Als Bird die ersten Strophen des Liedes „Control“, einer Singleauskopplung aus dem 2016 erschienen Album „Home“, anstimmt, hält die Sängerin auf plötzlich inne und deutet ins Publikum. „Du bist eine wirklich gute Sängerin“, sagt die Irin auf Englisch und bittet die junge Frau auf die Bühne. Gemeinsam singen sie den Song und zum Schluss darf sich der Fan noch über ein „richtig geil“ und einen Kuss von Wallis Bird auf die Wange freuen. Die Herzen des Ulmer Publikums gewann der irische Wirbelwind vollends, als sie in Richtung Bar rief: „Darf ich bitte ein Bier haben?“ Nachdem ihr zwei Maßkrüge auf die Bühne gehoben wurde, nimmt sie einen großen Schluck und sagt auf Englisch „Ich liebe es. Ist es von hier?“ Das Publikum nickt einstimmig.

Den Abschluss bildet das Lied „In Dictum“, das vom dritten Studioalbum stammt. Sphärische Klänge erfüllen das Roxy. Wallis Bird und ihre drei Musiker stehen Arm in Arm vor dem Publikum und singen mit geschlossenen Augen: „But the more you hold on to me, the less you can have from me“ (Je mehr du an mir festhältst, desto weniger hast du von mir). Mit diesen Worten entlässt Wallis Bird das Ulmer Publikum in die sternenklare Nacht.