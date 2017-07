2017-07-04 17:42:00.0

Illerberg Der Dachstuhl einer Werkstatt in Illerberg brennt

Ein Nachbar warnt die Angestellten und konnte damit Schlimmeres verhindern. Die Kripo ermittelt.

Ein aufmerksamer Nachbar hat bei einem Brand in Illerberg wohl Schlimmeres verhindert: Er hat Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr gesehen, dass aus dem Dach eines Industriegebäudes an der Heerstraße Rauch aufsteigt. In dem Gebäude befindet sich eine Autowerkstatt und ein Hersteller von Fräsmaschinen.

Wie die Polizei mitteilt, alarmierte der Nachbar daraufhin sofort die Mitarbeiter, die in dem Gebäude arbeiten. Diese hatten den Brand selber noch gar nicht bemerkt. Durch die schnelle Reaktion des Nachbarn konnten alle Beschäftigten das Gebäude rechtzeitig verlassen und niemand wurde nach Angaben der Polizei verletzt.

ANZEIGE

Feuerwehren aus Illerberg und Vöhringen vor Ort

Die Feuerwehren aus Illerberg und Vöhringen, die mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten das Feuer recht schnell löschen. Durch eine große Fotovoltaikanlage, die die gesamte Südseite des Daches bedeckt, war der Zugang zum eigentlichen Brandherd schwierig.

Deswegen wurde die Drehleiter der Feuerwehr Weißenhorn nachgefordert, von der aus dann ein Mann unter Atemschutz und Seilsicherung auf das Dach stieg, um dort mithilfe einer Motorsäge das Dach zu öffnen. So konnte das darunter brennende Feuer gelöscht werden. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet.

50 000 Euro Schaden am Dachstuhl

Wie die Polizei mitteilt, wurden der Dachstuhl und die Fotovoltaikanlage erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 50000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm haben mittlerweile die Ermittlungen vor Ort übernommen. Nach ersten Feststellungen ist jedoch von einer technisch bedingten Brandursache auszugehen. Anhaltspunkte für eine gezielte Brandstiftung fanden sich nach Angaben der Polizei nicht. (cao, wis)