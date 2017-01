2017-01-20 15:00:00.0

Neu-Ulm Der Herausforderer ist zurück

Nach der Wahl-Niederlage in Neu-Ulm wurde es ruhig um Detlef Kröger. Jetzt will er wieder mitmischen.

Es war ganz knapp: Nur 100 Stimmen mehr machten Gerold Noerenberg 2014 erneut zum Oberbürgermeister von Neu-Ulm. Sein Kontrahent Detlef Kröger – aufgestellt von SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP – musste sich nach der Stichwahl geschlagen geben. Danach wurde es ruhig um den Rechtsanwalt. Gestern Abend erklärte er warum – und weshalb er jetzt ein rotes SPD-Mitgliedsbüchlein im Schrank stehen hat.

Normalerweise stellen Parteien ihre neuen Mitglieder nicht unbedingt in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz vor. Im Fall Kröger machten die Neu-Ulmer Sozialdemokraten eine Ausnahme, immerhin lässt die Personalie aufhorchen. Kröger, der 2014 so überraschend auf der politischen Bühne in der Großen Kreisstadt aufgetaucht war und beinahe den Amtsinhaber aus dem Sessel gelupft hatte, verschwand damals ebenso zügig wieder in der Versenkung. Wie er jetzt erklärte, war der Auslöser für den Rückzug eine schiefgelaufene Operation an seiner Tochter Julia drei Tage vor der Wahl. Das Mädchen sei danach lange Zeit an den Rollstuhl gefesselt gewesen. „Eine sehr schwierige Zeit“, sagte Kröger, weshalb er sich komplett ins Privatleben zurückgezogen habe. „Das war ein ziemlicher Rückschlag.“ Mittlerweile gehe es der Tochter, die jetzt 18 Jahre alt geworden ist, wieder deutlich besser.

Nun habe er beschlossen, zurück ins Leben zu kommen. Seit rund zwei Jahren betreibt Kröger zusammen mit seiner Frau eine Rechtsanwaltskanzlei in Illertissen, die sich hauptsächlich mit Wirtschaftsberatung beschäftige. Innerhalb der Neu-Ulmer SPD trägt Kröger jetzt die Mitgliedsnummer 111. Wie er erklärte, werde er nun eine Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen im Ortsverein aufbauen, um auch diese Gruppe in die Partei zu holen und deren Wirtschaftskompetenz zu stärken.

Ämter innerhalb der SPD strebt er nach eigenem Bekunden zunächst nicht offensiv an, aber er schließt nicht aus, dass er mal einen Führungsposten bekleiden könnte. Vorerst werde alles beim Alten bleiben, versicherte der Parteivorsitzende Erich Krnavek, der noch ein Weilchen an der Spitze bleiben will, „denn das macht mir Spaß“. Würde Kröger noch einmal als OB-Kandidat antreten? Auf diese Frage antwortete das Neu-Mitglied ausweichend. Auch das mochte er nicht ausschließen, aber bis zum Jahr 2020 sei ja noch viel Zeit. Möglicherweise gebe es ja noch andere gute Kandidaten. Zwei Gründe hätten ihn dazu getrieben, wieder aktiv in die Politik zu gehen: Er habe einerseits gemerkt, wie stark das politische Engagement der Menschen zurückgegangen sei, was er sehr bedaure, andererseits habe ihn der Brexit motiviert: In diesem Zustand könne man den Kindern die Welt nicht überlassen. (hip, kat)