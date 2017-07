2017-07-03 05:05:00.0

Ulm Der Körper – ein ganzes Orchester

Faada Freddy bietet im Ulmer Zelt eine packende und musikalische herausragende Show. Das liegt auch an seinen Begleitern. Von Michael-Peter Bluhm

Mit herausragendem Konzert hat der französische Shooting-Star Faada Freddy im Ulmer Zelt das Publikum zwei Stunden lang verzückt. Rock-, Pop-, Rap-, Afro-, Soul- und Gospelsongs flogen den 500 Besuchern nur so um die Ohren – und man traute seinen Augen nicht: Der fette Bigband-Sound und die voluminösen Rhythmen wurden a cappella nur durch die Stimmen und Körper der fünfköpfigen Vokalband erzeugt.

Im Outfit eines Dandys der Prohibitionszeit- Jahre eilt der gebürtige Senegalese (41) auf die Bühne, eine Charlie-Chaplin-Melone auf dem Kopf, vier Vokalisten beziehen hinter ihm an den Mikrofonen Stellung, dann geht die Show ab. Die Stimmen des Gesangsquartetts verwandeln sich in schönstes Blech, Schlagzeuge, Trommeln und einen abgrundtiefen Bass – manchmal regelrecht zum Fürchten. Dieser menschliche Background-Sound ist der ideale Klangkörper für Faada Freddy, der mit einer facettenreichen Stimme gesegnet ist, die manchmal an Bobby Mc Ferrin erinnert, manchmal hört man einen Steve Wonder in seinen besten Tagen heraus und dann lässt er, zu den afrikanischen Wurzeln zurückkehrend, seine Stimme erblühen wie es der Weltstars Youssou N’Dour vermag. Was in seiner afrikanischen Heimat Tradition hat, beherrschen Faada Freddy und seine anatomischen Wunderkinder der Band perfekt: Musik nur mit Stimme und Körper zu zaubern. Es wummert und kracht im Zelt, die Körper werden zu einer mächtigen Trommel-Batterie – Instrumente vermisst man keine Sekunde . Beeindruckend etwa der Bass, der sich immer wieder kräftig ans Herz schlägt und den Brustkorb vibrieren lässt.

ANZEIGE

Doch es geht nicht nur um Show: Faada Freddy erzählt in seinen Texten von der verlorenen Generation und der Ausbeutung Afrikas, aber auch vom spirituellen Urvertrauen ins Leben. Denn der schlanke Mann aus Senegal mit seinem angeborenen Charme ist gewiss kein Kind von Traurigkeit, was sich in den Blicken so mancher weiblicher Besucherinnen im Zelt widerspiegelt.