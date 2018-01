2018-01-21 06:00:00.0

Neu-Ulm/Roggenburg Der Landkreis Neu-Ulm will blühende Landschaft schaffen

Die Naturschutzbehörde hat sich zum Ziel gesetzt, Insekten Lebensraum zurückzugeben. Roggenburg nimmt am Projekt teil, aber zunächst nur testweise.

Lebensraum für Insekten zu schaffen ist das Ziel eines derzeit laufenden Projekts des Landkreises Neu-Ulm. „Blühende Landschaft durch artenreiche Wildblumenwiesen“ nennt sich die Aktion, die in diesem Jahr ein Schwerpunktthema der Unteren Naturschutzbehörde bildet. Denn Monokulturen, Pestizide, Klimaveränderungen und versiegelte Flächen gefährden die Existenzgrundlage der Insekten, die einen wichtigen Beitrag für stabile Ökosysteme leisten.

Der Leiter des Fachbereichs Naturschutz und Landschaftsplanung am Landratsamt, Michael Angerer, hatte die Idee für das Projekt. Wie die Behörde mitteilt, hat er im Dezember alle 17 Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis angeschrieben. „Bereits kleine Maßnahmen können dazu beitragen, unsere Vielfalt an Wildbienen, Schmetterlingen und Käfern nachhaltig zu sichern“, heißt es in dem Brief. Konkret, sagt Angerer, „sollen dabei neue Lebensräume für Insekten geschaffen und bestehende aufgewertet werden, indem Saatgut mit Wildblumen ausgebracht wird“.

Dafür ins Auge gefasst hat der Fachmann vor allem Grünstreifen, Weg- und Straßenränder, Feldraine, ökologische Ausgleichs- sowie Biotopverbundflächen. Bereits von sieben Kommunen hat Angerer positive Rückmeldungen erhalten. Sie sind bereit, Flächen zur Verfügung zu stellen und diese zu betreuen.

Auch Roggenburg will am Projekt mitmachen – zunächst einmal aber nur testweise, denn nicht alle Gemeinderäte sind von der Wirksamkeit überzeugt. Ein Budget von 4000 Euro schlug die Verwaltung für die Umsetzung vor. Die Kosten müssen die teilnehmenden Kommunen nämlich selbst tragen.

Mehrere der Roggenburger Räte bezweifelten, dass diese Idee auf kleinen Flächen funktioniert. Man müsse dort sicherlich jedes Jahr ansähen, sagte Johann Ott, der die Sache erst einmal testen wollte: „Wenn es klappt, kann man ja mehr machen.“ Auch Georg Moll sagte: „Auf Grünstreifen wird das nicht funktionieren.“ Tobias Schmid urteilte: „Schade um´s Geld.“ Denn die Blumen würden rasch von Unkräutern überwuchert. Lieber sollten Landwirte animiert werden, Wildblumen auf geeigneten Wiesen anzusäen. „Wir sollten uns beteiligen, schließlich werben wir damit, dass wir eine umweltfreundliche Gemeinde sind“, sagte hingegen Anton Schmid.

Dass das Landratsamt kein Geld beisteuere, sei schade, fand Joachim Graf. „Wir sollten es einfach mal testen“, sagte schließlich auch Bürgermeister Mathias Stölzle. Ergänzend dazu könne die Gemeinde ja überlegen, wie landwirtschaftlich genutzte Areale in das Anliegen einbezogen werden könnten. Das fand am Ende die Zustimmung der Räte. Wie viel Geld für das Projekt nun ausgegeben wird, entscheidet sich bei den Haushaltsberatungen.

Michael Angerer vom Landratsamt hat jedenfalls keinen Zweifel daran, dass Kreis und Kommunen handeln müssen. Er führt Untersuchungen an, wonach von den 560 Wildbienenarten, die in Deutschland vorkommen, 41 Prozent als bestandsgefährdet gelten. Die Zahl der Schmetterlinge sei in Europa seit 1990 um 25 Prozent zurückgegangen, mancherorts sogar um 40 Prozent. Die Folgen sind für Tier und Mensch gravierend: Bienen, Schmetterlinge, aber auch Fliegen und Falter fallen als Pflanzenbestäuber, Zersetzer und Nahrungsgrundlage für andere Tiere aus. Dabei, fügt der Fachmann hinzu, „werden heute dreimal so viele Lebensmittel hergestellt, die auf Bestäubung angewiesen sind, als noch vor 50 Jahren“. (ahoi, az)