2017-10-09 15:00:00.0

Vöhringen Der Landkreis ist sportlich gut drauf

53000 Mitglieder sind derzeit im BLSV-Sportkreis Neu-Ulm aktiv. Doch an der Spitze gibt es nun einen Wechsel. Von Ursula Katharina Balken

Das Lob kam aus berufenem Munde. Bernd Kränzle, Vizepräsident des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), zeigte sich angetan von der Arbeit, die im Sportkreis Neu-Ulm geleistet wird. Man habe sich mit vielerlei Problemen auseinandergesetzt und Lösungen gefunden, sagte Kränzle und gab dem scheidenden Vorsitzenden, Landrat Thorsten Freudenberger, mit auf den Weg: „Bleiben Sie dem Sport so gewogen wie bisher.“

13 Jahre lang stand Freudenberger an der Spitze des BLSV-Sportkreises. Mit rund 53000 Mitgliedern in 133 Vereinen sei er die größte ehrenamtliche Aktivgemeinschaft in der Region, so der Landrat. Viele positive Entwicklungen hätten sich während seiner Amtszeit ergeben. So gebe es verstärkt Angebote für Senioren und Kinder. Es sei außerdem immer wieder möglich, sich neuen Trendsportarten zu öffnen. Das Vorstandsteam habe „vieles in den zurückliegenden Jahren geschafft“ und das „immer in einem guten Miteinander“. Sportvereine seien vielerorts attraktiv und wichtiger denn je. „Die Nachfrage nach guten Sportangeboten ist nach wie vor groß.“ Möglich werde dies alles aber nur durch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer. „Ihr seid spitze“, lobte Freudenberger im Vöhringer Sportpark, wo die Sitzung des Sportkreises stattfand. Den BLSV sieht der scheidende Vorsitzende als Dienstleister, Berater und Begleiter der ehrenamtlich in den Vereinen tätigen Menschen. „Wir vor Ort erfüllen diese Aufgabe seit Jahren.“ So würden Vereine etwa bei Baumaßnahmen unterstützt. Begleitet werden auch die Wettbewerbe für das Sportabzeichen. Auch gebe es mittlerweile kulturelle Angebote.

BLSV-Vizepräsident Kränzle unterstrich die Bedeutung von Sport und Politik, „denn beide müssen das tun, was die Gesellschaft von ihnen erwartet“. Auch sieht Kränzle im Sport und den Vereinen eine gute Möglichkeit zur Integration, auch Sport und Schule könnten noch stärker zusammenwirken. Vöhringens Bürgermeister Karl Janson sprach im Namen „der kommunalen Familie“. Vöhringen sei eine Sportstadt und könne stolz auf seine Sportanlagen sein. „Sie sind ein Stück Lebensqualität und erhöhen die Attraktivität der Stadt.“ Als Beispiel für gute Vereinsarbeit nannte Janson den Sportclub Vöhringen, der der größte Verein im Landkreis sei.

Eine Überraschung war dann die Ernennung Freudenbergers zum Ehrenvorsitzenden. Wie Stellvertreter Rudolf Stelzer sagte, habe sich Freudenberger mit einem enormen Engagement für die Belange des Sports eingesetzt und sich engagiert. Zum neuen Vorsitzenden des Sportkreises wurde schließlich Erich Winkler, Bürgermeister von Nersingen, gewählt. Seine beiden Stellvertreter sind Rudolf Stelzer und Erich Krnavek. Schatzmeister ist Kilian Braun, Frauenvertreterin Renate Hülsmeyer, zuständig für die Ausbildung ist Hermann Deufel und für die älteren Mitglieder Karl Blum.