2018-01-21 06:00:00.0

Blaustein Der Prinzipal sagt seiner Theaterei Lebewohl

Wolfgang Schukraft geht von der Bühne – und seine Weggefährten verneigen sich vor ihm. Bei einer Gala, die unterhält und doch Wehmut aufkommen lässt. Von Florian L. Arnold

Die Herrlinger Theaterei ohne ihren „Prinzipal“ Wolfgang Schukraft – geht das? Unvorstellbar für viele Theaterei-Gäste und -freunde. Nicht für Schukraft: „Ja, das geht. Sogar sehr gut!“ Seit 1. Januar ist er im Ruhestand und glücklich über die Wahl seiner Nachfolgerin Edith Erhardt, der er bei einer Gala zu seinem Abschied im Blausteiner Theaterei-Zelt symbolisch sämtliche Schlüssel überreicht. Die revanchiert sich mit einer Dauereintrittskarte für alle Vorstellungen der „neuen alten Theaterei“, in der einiges neu, vieles aber auch gewohnt bleiben soll.

Warum er wirklich aufhöre – die Frage lag an diesem Abend manchem auf der Zunge. Schukraft gab die Antwort: Vor etwa drei Jahren habe er sich in der Garderobe Haarspray unter die Achseln und das Deo in die Haare gesprüht. Da habe er gewusst: „Jetzt ist es gut, jetzt lässt du jemand Jüngeres ran.“ Ob es wirklich so war? Das spielt eigentlich keine Rolle, denn wenn der begnadete Theatermann Schukraft eine solche Schnurre erzählt, hört man ihm einfach gerne zu. Eine Gala zur Verabschiedung – da war das Zelt so voll wie nie zuvor.

Er empfinde Freude, sagte Schukraft, weil nun Zeit für die Familie inklusive sieben Enkeln sei. Freude auch, „weil jetzt etwas Neues beginnt, für mich und für die Theaterei“. Und doch auch Wehmut, Abschied, ein Zurückblicken in vorwiegend heiterer Stimmung mit Weggefährten, Darstellern, Regisseuren und Freunden dieses privaten „Zimmertheaters“, das für die Region und darüber hinaus zur Instanz geworden ist. Wie der launige Abend zeigte, war das beileibe keine immer einfache Aufgabe. Zwar habe er bei der Wahl von Darstellern und Unterstützern seines am 18. Januar 1986 begonnenen Traums nie daneben gelegen, wie Schukraft beseelt feststellte. Doch ein Zurücklehnen gab es nie. Er habe immer förmlich „mit der Peitsche im Rücken“ für die Bühne gearbeitet.

Zu den Kollegen und Reisegefährten auf der Bühne gehörte natürlich Marion Weidenfeld, seit 1985 schon an Schukrafts Seite und wie er ein Kind von Theo Dentlers „Westentasche“. Auch Bernhard Bonvicini war da, den Schukraft als „Mädchen für alles“ an seine Bühne holte. Celia Endlicher gehört wie Anke Siefken zu den Zugängen aus jüngerer Zeit; beide verabschiedeten sich musikalisch von „ihrem Chef“. Wenn aber einer das Gesicht der Theaterei mitprägte, dann war es Walter Frei. Unter den 4000 Aufführungen sind nicht wenige, in denen Schukraft und Frei gemeinsam auf der Bühne standen.

Was von diesen 32 Jahren Theaterei unter Schukrafts Dirigat bleibt, wurde an diesem Abend deutlich: ein immenser Schatz an wertvollen Impulsen für die Region. Entsprechend sprengte die Fülle an Reminiszenzen und Spielszenen, Liedern und Musik des Trio Trias sowie von Johnny Warrior und Marcus McLaren jeden zeitlichen Rahmen. Doch als die Gala um Mitternacht zu Ende ging, waren noch alle Gäste da.

So kurzweilig und heiter, wie der Abend begonnen hatte, endete er auch. Ein wenig Wehmut ging dennoch um. So etwas wie die Theaterei würde heute wohl niemand mehr aufbauen können. Nun darf man mit großer Spannung darauf blicken, wohin sich die „neue alte Theaterei“ entwickeln wird.