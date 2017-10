2017-10-25 07:00:00.0

Weißenhorn Der Wetterfrosch und der Klimawandel

TV-Meteorologe Sven Plöger lebt seit vielen Jahren in Ulm. In Weißenhorn erklärt er 700 Zuhörern, warum sich extreme Ereignisse wie Starkregen auch bei uns häufen. Von Jens Noll

Mit dem Wetter in Ulm kennt sich Sven Plöger aus. Nicht nur, weil er als Meteorologe ein ausgewiesener Fachmann ist, der den Fernsehzuschauern unter anderem in der ARD und im SWR die Wettervorhersagen liefert. Der 50-Jährige lebt seit vielen Jahren in Söflingen. Dementsprechend kurz war am Montagabend sein Weg nach Weißenhorn, wo er beim Forum der VR-Bank Neu-Ulm über Klimawandel und Wetterextreme sprach.

Der Vortrag des prominenten Wissenschaftlers und Buchautors stieß auf großes Interesse: Knapp 700 Besucher kamen in die Fuggerhalle. Und zur Freude der Einheimischen sagte der gebürtige Rheinländer: „In Weißenhorn gibt es weniger Nebel als in Ulm. Vielleicht sollte ich hierher ziehen.“ In seinen unterhaltsamen, mit Fotos und Grafiken unterlegten Ausführungen, schlug er aber auch ernste Töne an.

Bevor Plöger näher auf Klima und Wetterphänomene einging, hielt er zunächst fest: „Wir sind nicht nachhaltig, weil wir jedes Jahr die nachwachsenden Ressourcen von 1,6 Erden verbrauchen. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.“ Würde es weiter gehen wie bisher, dann läge dieser rechnerische Wert im Jahr 2050 bei zwei Erden. Die Weltbevölkerung habe sich in 50 Jahren verdoppelt, sagte Plöger. Sie müsse sich überlegen, wie sie verantwortlich mit den Ressourcen umgeht. Eine dafür notwendige, einheitliche Politik sei derzeit allerdings nicht in Sicht.

In dem Zusammenhang äußerte sich der Meteorologe natürlich über US-Präsident Donald Trump, der den Klimawandel bekanntlich verleugnet. „Populismus hat noch nie Lösungen geschafft und das wird auch in Zukunft nicht passieren“, sagte Plöger. Er sprach von einem „Kommunikationsproblem“: Die Menschen wünschten sich einfache Erklärungen und Klimaskeptiker könnten diese liefern. „Doch das Klimasystem ist sehr kompliziert.“

Dass sich das Klima auf unserem Planeten ändert, lässt sich Plöger zufolge messen und sehen. „Schauen Sie sich lange Trends an“, sagte er und nannte zwei Beispiele: So sei die globale Durchschnittstemperatur in den vergangenen 100 Jahren um 0,8 Grad gestiegen und das Meereis in der Arktis zwischen 1979 und 2013 um 3,3 Millionen Quadratkilometer zurückgegangen. Die Folge: Die Meere in den nördlicheren Breiten nehmen mehr Sonnenenergie auf und erwärmen sich.

Plöger zeigte einen kausalen Zusammenhang auf, der sich auf den Jetstream auswirkt, einen Westwind, der wiederum unser Wetter maßgeblich beeinflusst. Tiefdruckgebiete mit Starkregen einerseits und Hochdruckgebiete mit längeren Trockenphasen andererseits könnten sich so länger an bestimmten Orten halten. „Dürrelagen und Hochwasserlagen sind zwei Seiten derselben Medaille“, sagte der Meteorologe. „Wir müssen uns an die Änderungen anpassen und sind dazu aufgerufen, unseren Umgang mit der Natur zu überdenken.“

Wann an welchem Ort heftige Unwetter auftreten, lasse sich auch in Zukunft nicht genau vorhersagen, gab der Referent zu bedenken. Doch die Prognosen, wo eine Gewitterfront hinzieht, würden besser. In einem Punkt konnte er die Zuhörer jedenfalls beruhigen: „Wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass ein Hurrikan nach Deutschland kommt.“ Mit „Ophelia“ habe es ein Tropensturm mit Windgeschwindigkeiten von 191 Kilometern pro Stunde in diesem Jahr aber vor die Küste Irlands geschafft. Auch Hurrikans vor Portugal oder in der Biskaya seien nicht ausgeschlossen.

Zum Schutz des Klimas hält es der Wetterexperte für ratsam, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen. „Die Sonne liefert uns rund 6000 mal so viel Energie wie wir brauchen“, sagte er. China sei in dieser Richtung derzeit sehr aktiv, fügte der 50-Jährige hinzu – weil viele chinesische Städte inzwischen unter heftiger Luftverschmutzung leiden. Dies werde durch viele Kohlekraftwerke verursacht und habe immense Gesundheitskosten zur Folge. „Wenn wir in Deutschland erfolgreich eine Energiewende umsetzen, die Chinesen das kopieren und auch eine Energiewende schaffen, dann haben am Ende auch ein Stück weit wir die Welt gerettet“, schloss Plöger seinen Vortrag.