2017-01-05 16:59:00.0

Landkreis Der Winter bereitet den Skiclubs Kopfzerbrechen

Der Schnee ließ lange auf sich warten. Skiclubs im Landkreis entscheiden oft in letzter Minute, ob Kurse stattfinden. Was das für die Organisatoren bedeutet. Von Sabrina Schatz

In einem Winter wie diesem gleicht der Skitag einem Roulettespiel: Wird es weiß oder grün, setzt man auf Schnee oder Wiese? Andreas Kaiser will sich nicht allein aufs Glück verlassen, wenn er die Kurse und Fahrten für den Sportclub Vöhringen organisiert. Der Leiter der Skiabteilung hat die Pistenverhältnisse im Oberjoch an der Grenze zu Tirol eigens getestet. Erst an Weihnachten, dann noch einmal an Silvester. Skischullehrer, die vor Ort sind, informieren den Bellenberger, wenn Flocken vom Himmel rieseln und – darauf kommt es an – an den Berghängen liegen bleiben. „Wir haben quasi unsere Spione dort“, sagt Kaiser.

Grün, weiß, grün: Der stete Wetterwechsel fordert Ski- und Snowboardfahrern im Landkreis einiges an Spontanität ab. Vereine schwanken in der Entscheidung, Kurse und Fahrten zu veranstalten oder abzusagen. Der RSV Wullenstetten entschied sich für letzteres. Den Skikurs in den Allgäuer Alpen, der eigentlich am kommenden Dreikönigswochenende stattfinden sollte, haben die Verantwortlichen um eine Woche verschoben. Dass in dieser Woche Flocken vom Himmel fallen würden, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. „So ein Kurs ist mit viel Aufwand verbunden. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher“, sagt der zweite Vorsitzende Helmut Herchel. Viele der rund 50 Teilnehmer seien nun sicher etwas enttäuscht, aber fleckige Pisten wolle freilich niemand herunterfahren. „In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass wir Termine kurzfristig verschieben mussten“, sagt Herchel. Ob der Winter früher berechenbarer gewesen ist als heute, darüber kann er nur mutmaßen: „Das ist nur so ein Gefühl.“

ANZEIGE

Der SC Vöhringen will es dagegen am Dreikönigswochenende wagen. Der Kurs soll wie geplant am 6. Januar im Oberjoch beginnen. „Ich bin absolut zuversichtlich, dass es funktioniert“, sagt Kaiser. Mit Schneekanonen, vor Regen geschützten Schneedepots und Pistenraupen sei das Gebiet bereits gut präpariert worden. Der Naturschnee, der in dieser Woche gefallen ist, werde sein übriges tun, davon ist Kaiser überzeugt. „Und wenn es hart auf hart kommt, haben wir einen Ausweichtermin.“ Generell gelte im Verein der Grundsatz: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer schon morgens auf den Brettern stehe, umgehe abgefahrene, teils vereiste Pisten am Nachmittag.

Auch der SV Nersingen wird am kommenden Wochenende in Richtung Zugspitz-Arena bei Berwang (Tirol) fahren. Andreas Aust, Leiter der örtlichen Skischule des Deutschen Skiverbands, sagt: „Seit Montagnacht ist der Schnee sehr gut. Wir ziehen unsere Planung durch.“ Via Webcam, telefonischem Draht zu den Liftbesitzern und bei eigenen Testfahrten halten sich die Verantwortlichen auf dem Laufenden.

Die Saisoneröffnung im Advent musste der Nersinger Sportverein streichen, unter anderem wegen Schneemangels. Nur der „Zwergerlkurs“ in Jungholz (Tirol) Mitte Dezember habe stattgefunden. „Für die Kleinen war das Wetter super, weil es nicht so kalt war. Mit Winter hatte das aber wenig zu tun“, sagt Aust.

Für die Anfänger sei es nicht weiter schlimm gewesen, dass sie nur auf einem Schneestreifen inmitten einer sonst grün-braunen Landschaft den Hang hinunter rutschen mussten. Bei Fortgeschrittenen sei das anders – Skifahren und Snowboarden ist schließlich ein teures Hobby geworden. Skipass, Ausrüstung, Anreise, all das kostet.

Laut Aust hat die Pistengaudi trotz Schneemangel immer zwei Seiten: Auf der einen stünden Naturschützer, die dagegen sind, wenn grün-weiß gefleckte Wiesen abgefahren werden.

Auf der anderen Seite wollen die Liftbesitzer die Saison möglichst früh starten, um keine finanziellen Verluste einzufahren. Jeder Ski- oder Snowboardfahrer müsse für sich abwägen, auf was er setzen will: Weiß oder Grün.