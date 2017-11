2017-11-10 07:01:00.0

Ulm Deutz schwächelt in Ulm

Neue Sparte soll Rückgang auffangen.

Der Motorenhersteller Deutz hat seine Konzern-Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2017 bekannt gegeben. Es läuft rund: Der Auftragseingang ist um 25,5 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro gestiegen.

Der hauptsächlich in Ulm ansässigen Zweig der Customised Solutions (luftgekühlte Motoren sowie große flüssigkeitsgekühlte Motoren mit mehr als acht Litern Hubraum) musste allerdings einen Umsatzrückgang hinnehmen: Von 195,8 Millionen Euro im Vergleichszeitraum 2016 wurden nur noch Motoren für 185,6 Millionen in den ersten neun Monaten des Jahres verkauft. Der Gewinn dieser Sparte sank im gleichen Zeitraum von 27,9 Millionen auf 21,9 Millionen Euro. Wie ein Deutzsprecher auf Nachfrage sagte, sei dies auf einen Umsatzrückgang bei älteren Baureihen zurückzuführen. So werden in Ulm etwa noch luftgekühlte Motoren hergestellt, wie sie insbesondere in Afrika oder Asien benutzt werden um Bewässerungspumpen anzutreiben. Doch diese Märkte seien derzeit rückläufig.

Allerdings sei der Standort Ulm in jüngster Zeit deswegen bewusst gestärkt worden. So wurde die Sparte Austauschmotoren und Austauschteile komplett vom oberbayerischen Übersee am Chiemsee nach Ulm verlagert. Komplette Motoren und Teile aus Ulm finden so seit Juli in allen Regionen der Welt beim Service anDeutz Motoren ihre Verwendung. 100 Stellen seien verlagert worden. Insgesamt arbeiten bei Deutz in Ulm so nun 450 Mitarbeiter, 35 mehr als im Vorjahreszeitraum. (heo)