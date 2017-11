2017-11-21 07:00:00.0

Roggenburg Die Alte Mühle erwacht bald zu neuem Leben

Nach einem Umbau nimmt die ehemalige Disco am Roggenburger Weiher wieder ihren Betreib auf. Patrick Smrekar erzählt, welche Veranstaltungen er geplant hat. Von Angela Häusler

Frisch geweißelte Wände, schmucke Steinfliesen im Eingangsbereich und hölzerne Sitzecken nahe der Tanzfläche: Die Bauarbeiten für die Wiederbelebung der Alten Mühle am Roggenburger Weiher sind schon weit fortgeschritten. Schließlich ist der Eröffnungstermin nah: Am Samstag, 2. Dezember, soll in der einstigen Kultdisko wieder gefeiert werden. Die Tickets für die Opening-Party waren in Rekordzeit ausverkauft.

Verantwortlich für die traditionsreiche Eventlocation mit neuem Anstrich ist Patrick Smrekar, 24, der in der Gegend bereits als Eventmanager und als DJ Pat bekannt ist. Er hat schon einige Veranstaltungen in und um Roggenburg organisiert. Beim Renovieren erhielt er in den vergangenen Wochen und Monaten viel Unterstützung von einem ganzen Team aus Fachleuten, zahlreichen freiwilligen Helfern und der Familie. Sie alle arbeiten darauf hin, den rund 250 Quadratmeter großen Gastraum samt Galerie wieder in eine Partylocation zu verwandeln.

ANZEIGE

Früher wie heute entwickelt der historische Bau einen eigenen Charme durch die schweren Holzbalken und die Decke in sechs Metern Höhe, von der jetzt die Scheinwerfer herabhängen. Doch auch der Einlassbereich, die Toiletten, Leitungen und Isolierungen mussten erneuert werden. „Wir haben entkernt bis auf die Grundmauern“, sagt Smrekar. Auch Personalräume und ein Büro richteten die Helfer im Gebäude ein, dessen Ursprünge ins 16. Jahrhundert zurückreichen.

Das Gros der Arbeiten ist nun geschafft, die beiden hölzernen Bartresen sind schon aufgebaut. Die Möbel werden gerade installiert. „Wir haben die Einrichtung so ausgesucht, dass sie modern ist, aber die Älteren auch etwas von früher wiedererkennen“, berichtet der junge Biberacher. Denn von den 70ern bis in die 90er- Jahre wurde in der Alten Mühle regelmäßig gefeiert, sie war im Nachtleben der Gegend eine feste Größe. Einige erinnern sich noch gut an die Partys, Hypnose-Shows und auch Stargäste in der Klostermühle. Der Diskobetrieb wurde 1995 eingestellt, anschließend war ein Teil des Hauses noch bewohnt, seit 2005 stand es komplett leer.

Mit seinen Plänen kann Smrekar auf die volle Unterstützung des Hausbesitzers und Gemeinderats Johannes Schmid zählen, der das Gebäude 2012 gekauft hatte. „Eine Zeit lang war die Mühle in der Gegend die einzige richtige Disko“, erinnert sich Schmid, der als Jugendlicher oft dort anzutreffen war. Jahrzehnte später habe er das Lokal in „katastrophalem Zustand“ vorgefunden. Offenbar war es von den letzten Betreibern fluchtartig verlassen worden, die Gläser standen noch auf den Tischen.

2015 richteten Jugendliche den Gastraum wieder so weit her, dass er für private Feiern genutzt werden konnte. Durch eine solche Silvesterparty entstand beim neuen Betreiber schließlich die Idee, das Lokal wieder zu eröffnen – mit einem Konzept, das einen anlassbezogenen Betrieb vorsieht: Die Alte Mühle ist offen, wenn eine Veranstaltung über die Bühne geht. „Querbeet von der Après-Ski Party bis zum 90er- Abend oder Live-Bands: Es wird alles Mögliche geben“, sagt Smrekar. Ein Team, das Einlass und Bewirtung übernehmen wird, hat der 24-Jährige auch schon. Denkbar ist darüber hinaus die Vermietung der Mühle für Feiern, zumal im Frühjahr noch ein kleinerer Raum im Untergeschoss saniert sein soll.

Info: Die Opening-Party in der Alten Mühle ist bereits ausverkauft. Wenige Karten gibt es aber noch für die Ü-40-Revival-Party am Samstag, 16. Dezember. Außerdem ist eine Silvesterparty geplant. Tickets sind über die Internetseite alte-muehle-eventlocation.de sowie im Haarstudio Petra in Schießen erhältlich.