2017-04-05 17:00:00.0

Roggenburg Die Biberacher Kapelle will mit Musik Freude bereiten

Die Musikapelle Biberach feiert ihr 140-jähriges Bestehen. Am Samstag im Haus der Vereine in Biberach steigt ein großes Fest.

Biberach Seit jeher sind Musik und Tanz Ausdruck der Freude für die Menschen in ihrer Freizeit. Schon vor 140 Jahren spielten auch im Roggenburger Ortsteil Biberach Musikanten zum Tanz auf und untermalten kirchliche und weltliche Feste, wie in den Gemeindebüchern der Jahre 1876/1877 nachzulesen ist. Darin liegen die Wurzeln der Musikkapelle Biberach, die heute 40 Aktive und 212 Mitglieder zählt.

„Wenn man die Geschichte unseres Vereines verfolgt und all die vielen musikalischen Aktivitäten betrachtet, stellt man fest, dass wir immer nur ein Ziel hatten: Freude zu bereiten“, erzählen der Vereinsvorsitzende Joachim Graf und Ehrendirigent Günter Hochenbleicher. Fast zwangsläufig kommen sie so auf den absoluten Höhepunkt der Vereinsgeschichte zu sprechen, das im Jahr 2007 von Hochenbleicher inszenierte Musical „Freude“, das zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, drei umjubelte Aufführungen erlebte.

Innerhalb weniger Tage waren die Karten für alle drei Vorstellungen ausverkauft. Fast 140 kleine und große Mitwirkende waren an diesem musikalischen Ereignis beteiligt. 120 von ihnen studierten Text und Musik des Musicals ein. Dirigent Günter Hochenbleicher erarbeitete mit der großen Kapelle die 130 Seiten starke Partitur. Für die Musical-Gala wurde von Karin Reinalter ein eigener Kinderchor mit 37 jungen Sängern gegründet. Ulmer Bühnen wollten die Produktion damals sogar auf ihren Spielplan nehmen. „Das ging leider nicht, weil wir das gesamte Ensemble nie mehr vollständig zur Verfügung gehabt hätten“, sagt Hochenbleicher.

Bekannt ist auch das bis auf den Münchner im Himmel stilecht nachempfundene Oktoberfest der Biberacher Musikanten. Obama- und Stoiber-Doubles hielten dort schon zu den Klängen des Bayerischen Defiliermarsches Einzug. Die Doppelgänger waren so gut, dass alle Festbesucher sich überrascht von den Bänken erhoben.

Zu seinem 100-Jahr-Jubiläum stattete der Verein allen Biberacher Namensvettern in Deutschland einen Besuch ab. Die Musikanten wurden sowohl im Schwarzwald als auch in Baden begeistert empfangen. Damals wurde der Grundstein für die seit 40 Jahren bestehende Musikantenfreundschaft gelegt, die jährlich beim Oktoberfest feucht-fröhlich erneuert wird.

Vom Bau des Biberacher Vereinsheims über die Ausrichtung des ASM-Bezirksmusikfestes oder die Auszeichnung mit der Pro-Musika-Plakette durch den Bundespräsidenten, von der Teilnahme an internationalen Musikfesten, an Wertungsspielen und der Veranstaltung von Konzerten – die Geschichte der Musikkapelle Biberach ist von Freude geprägt. Diese Freude wird auch beim Wertungsspiel und bei der großen Jubiläums-Party am Samstag spürbar werden.

Info: Am Samstag, 8. April, spielt die Jubiläumskapelle des Vereins von 10.30 bis 18 Uhr zusammen mit elf Gastkapellen im Festsaal des Klostergasthofes beim Wertungsspiel auf. Ab 20 Uhr steigt im Haus der Vereine eine große Jubiläumsparty, die von allen teilnehmenden Kapellen gestaltet wird. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden bekannt gegeben und die Siegerkapellen gekürt. Es gibt einen Barbetrieb, Eintritt ist frei. (mde)