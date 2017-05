2017-05-31 15:01:00.0

Ulm Die Burg des Pharao

Am Freitag hat Guiseppe Verdis monumentale Oper „Aida“ auf der Wilhelmsburg Premiere. Warum die Produktion für Regisseur und Ensemble eine Herausforderung ist. Von Marcus Golling

Wer „Aida“ sagt, denkt an Superlative. Sie ist die meistgespielte Oper der Welt, bescherte ihrem Komponisten Guiseppe Verdi seinerzeit eine Rekordgage, machte die Arena im norditalienischen Verona zu einer kulturellen Pilgerstätte. Vor allem aber ist sie inhaltlich ein monumentales Werk: Es geht um Pharaonen und Hohepriester, um Treue und Verrat, um Krieg und Frieden – wobei beim legendären Triumphzug früher auch gerne Elefanten über die Bühne getrieben wurden. Genau die richtige Oper also, um sie auf dem riesigen Areal der 200 mal 130 Meter großen Wilhelmsburg zu zeigen. Am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr hat Verdis in Ägypten spielendes Meisterwerk beim Ulmer Theatersommer Premiere.

Die tierische Verstärkung spart man sich Ulm – was gut ist, denn 2016 erregte eine „Aida“-Produktion im mecklenburgischen Schwerin bundesweit Empörung, weil ein Dickhäuter zum Ensemble gehörte. Aber Operndirektor Matthias Kaiser, der das Stück inszeniert, findet die Arbeit auch ohne Zoo spannend genug. „Der Reiz ist überhaupt open air zu arbeiten“, sagt er. Besonders vor so einer gewaltigen Kulisse wie der Wilhelmsburg. Die ist freilich auch eine Herausforderung für die Regie: Denn neben den spektakulären Massenszenen gibt es auch intime Momente, die auf einer Riesenbühne gar nicht so leicht zu vermitteln sind – speziell in der ersten Hälfte des Stücks, bei der wegen des noch vorhandenen Tageslichts kaum mit Scheinwerfern gearbeitet werden kann.

ANZEIGE

„Die Frage ist: Wie lenke ich den Blick auf das, was wichtig ist?“, erklärt Kaiser. „Das ist hammerschwer.“ Dazu trägt auch die wichtigste Eigenheit von Open-Air-Opern bei: Orchester und Sänger erklingen aus Lautsprechern und können daher von den Zuhörern nicht räumlich geortet werden. „Die Stimmen kommen immer aus der Mitte“, sagt der Regisseur. Grundsätzlich gehe es bei einer Open-Air-Inszenierung viel mehr als bei einer Indoor-Oper darum, starke, symbolträchtige Bilder zu erzeugen. Mit feiner Psychologie ist angesichts der räumlichen Dimensionen Kaiser zufolge kein Stich zu machen: „Die linke Augenbraue des Tenors sieht höchstens die erste Reihe.“

Für „Aida“, die erste Oper auf der Burg seit 2011 („Don Carlo“, ebenfalls Verdi) kann Kaiser auf ein riesiges Ensemble von fast 100 Mitwirkenden zurückgreifen, darunter auch Ulm-erfahrene Gäste wie Sopran Hélène Lindqvist und Tenor Eric Laporte sowie gleich drei Chöre – Opernchor, Extrachor und, als Verstärkung, der Motettenchor der Münsterkantorei. „Das ist ordentlich“, sagt Kaiser. Chorsängern wie Solisten wird nicht nur gesanglich einiges abverlangt, sondern auch konditionell. Denn manchmal gilt es innerhalb kurzer Zeit den Platz zu wechseln – etwa von einem Fenster oben in der Burg hinunter in die Arena. „Die Sänger machen richtig Kilometer. Sie sollten aber nicht zur falschen Zeit außer Atem sein.“ Drei große Partien – Amneris, Radames und Aida – sind doppelt besetzt: 18 Vorstellungen in sechs Wochen sind eine Herausforderung. Immerhin: Das Wetter machte die Arbeit auf der Freilichtbühne zuletzt angenehm. „Natürlich ist die Angst vor dem Klima da, das ist für die Sänger ein großes Risiko“, sagt Kaiser, der mit Schaudern an den ersten Probentag auf der Burg zurückdenkt. „Da hatten wir Schnee.“ Trotz solcher Hindernisse sei die Produktion absolut im Zeitplan, und alle Mitwirkenden seien „voll motiviert“.

Wegen der Ende Juni im Theater Ulm beginnenden Baden-Württembergischen Theatertage gibt es dieses Jahr nur eine Produktion auf der Wilhelmsburg. Doch das ist nicht die einzige Umstellung, die das Publikum erwartet. Die augenfälligste Veränderung betrifft die Location selbst. Die Freilichtbühne ist von der nordöstlichen in die nordwestliche Ecke der Anlage umgezogen. Dort hat auch das Theater vier eigens ausgebaute Räume im Erdgeschoss bezogen. Die sind nicht nur trocken und heimelig, sondern sogar beheizbar. Das Philharmonische Orchester dürfte das am meisten freuen: Zwei der Räume sind bei den „Aida“-Vorstellungen die Arbeitsstätte der Musiker. So viel Komfort darf sein. Achtung, Spoiler: Es genügt, dass die Wilhelmsburg für Aida und Ramades zum steinernen Grab wird.