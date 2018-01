2018-01-18 06:00:00.0

Weißenhorn Die Emershofer warten auf das Tempo-30-Schild

Der Bericht einer Frau auf der Bürgerversammlung löst auch beim Rathauschef Verwunderung aus. Wann soll das Tempolimit für Lastwagen nun tatsächlich kommen? Von Jens Noll

Ja wo ist denn nun das Schild? Diese Frage stellte sich nicht nur Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt, als er zur Bürgerversammlung ins Emershofer Schützenheim kam. Die Bürger hatten eigentlich gehofft, am Dienstagabend vom Rathauschef zu erfahren, wann denn nun das von ihnen herbeigesehnte Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde für Lastwagen in der Ortsdurchfahrt kommt.

Große Verwunderung bei Fendt löste dann allerdings der Bericht einer Frau aus, die in Sachen Tempolimit nach eigenen Angaben schon zahlreiche Telefonate geführt hat. Das Landratsamt Neu-Ulm habe noch keine verkehrsrechtliche Anordnung für das Aufstellen der Schilder erteilt, sagte sie unter Verweis auf ihre Gespräche mit der Behörde. „120 Lastwagen müssen wir pro Werktag ertragen. Erst wenn mehr kommen, kriegen wir ein Tempo-30-Schild.“

Das sei entgegen der bisherigen Zusage, sagte Fendt. Er verwies auf das gemeinsame Gespräch Anfang Dezember mit Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen, dem stellvertretenden Landrat Roland Bürzle und Regierungspräsident Karl Michael Scheufele in Augsburg. Dort habe der Regierungspräsident grünes Licht für eine Übergangslösung gegeben, die vorsieht, Tempo-30-Schilder aufzustellen, bis die Ersatzausfahrt für die Lehmtransporter vom Autobahnparkplatz „Reudelberger Forst West“ realisiert sei. Dieser Zufahrt über Feldwege hat im Übrigen auch der Bellenberger Gemeinderat jüngst zugestimmt.

Die zuständige Autobahndirektion in Kempten habe ihm mitgeteilt, sagte Fendt, dass die Ersatzstrecke in der ersten Jahreshälfte 2018 geschaffen werde. Der stellvertretende Landrat wiederum habe ihm zugesagt, die verkehrsrechtliche Anordnung fürs Aufstellen der 30er-Schilder noch vorher zu unterschreiben. Nach dem Gespräch in Augsburg hatte das Landratsamt auch angekündigt, dass das Tempolimit in Emershofen und im nördlichen Teil von Tiefenbach komme. Voraussichtlich im Januar werde es eingerichtet, hieß es damals.

Bürgermeister Fendt kündigte am Montagabend vor den etwa 30 Emershofern und mehreren Stadträten an, gleich am nächsten Tag beim Landratsamt nachzuhaken. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte er am Mittwoch mit: „Ich habe mit dem stellvertretenden Landrat gesprochen. Er kümmert sich darum. Es ist klar, dass das Schild kommt.“

Vorübergehend war nach Informationen unserer Zeitung wohl geplant, die Schilder erst aufzustellen, wenn das Lastwagen-Aufkommen noch weiter steigen sollte. Zum Hintergrund: Das Ziegelwerk in Bellenberg hat in Aussicht, in den nächsten drei Jahren durch den Bau des Albvorlandtunnels für das Bahnprojekt Stuttgart 21 noch weitaus mehr Rohstoffe zu beziehen. Deshalb hat die Firma beim Landratsamt die Genehmigung zur Lagerung größerer Mengen beantragt. Bei einer erhöhten Lagerkapazität würde auch die Zahl der Lkw-Lieferungen steigen.

Am Mittwochnachmittag stellte das Landratsamt nun klar: „Wir werden die Anordnung für Tempo 30 in Emershofen und Tiefenbach vorbereiten.“ Allerdings werde es noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis die Schilder tatsächlich stehen. Denn diese müssten nach der Anordnung erst bestellt und dann von Mitarbeitern des Staatlichen Bauamts aufgebaut werden.

Immerhin: Die Fahrer der Lehmtransporter haben schon jetzt die Vorgabe, das Tempo auf ihrem Weg durch die Orte zu drosseln. Einige halten sich an Tempo 30, berichteten die Emershofer bei der Versammlung. Aber nicht alle. Und es gebe auch noch andere Lastwagen, die die Ortsdurchfahrt benutzen.