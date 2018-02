2018-02-02 06:00:00.0

Landkreis Neu-Ulm Die Energiewende kann sich rechnen

Wie 15 Gemeinden aus Schwaben, darunter auch Roggenburg und Nersingen, von einem Förderprogramm des Freistaats profitieren. Von Wilhelm Unfried

Alle sind für Umweltschutz und saubere Energie. Aber wenn es um die Kosten geht, dann stehen die Bundesbürger nur noch bedingt zur Verfügung. Deshalb gilt es in Zukunft nach Konzepten zu suchen, wie man die Energiewende kostengünstig finanziert. Dass dies möglich ist, hat jüngst ein Treffen der Gemeinden in Schwaben in Türkheim im Unterallgäu gezeigt, die am Förderprojekt „Energie-Coaching Plus“ der bayerischen Staatsregierung teilnehmen.

Die bayerische Staatsregierung habe für Anreize einer bürgernahen Energiewende viel Geld in die Hand genommen, stellte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Franz Josef Pschierer, bei dem Treffen fest. Allein 80 Millionen Euro stünden für die Förderung zur Finanzierung moderner Heiz- und Speichersysteme und innovativer Energietechnik zur Verfügung.

ANZEIGE

Für das Programm „Energie-Coaching Plus“ erhalten insgesamt 15 Gemeinden aus Schwaben Hilfestellung bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort. Aus dem Landkreis Neu-Ulm sind Roggenburg, Nersingen und Kellmünz beteiligt. Inhaltlich geht es um kostenlose, neutrale Beratung. Neu ist die schwerpunktbezogene, beratende Unterstützung in zwei von der Kommune selbst gewählten Themenbereichen. Die finanziellen Mittel stellt das bayerische Wirtschaftsministerium bereit, für die Abwicklung ist die Regierung von Schwaben zuständig.

Um welche Summen es bei der Energiewende alleine in Schwaben geht, machte in Türkheim Martin Veh vom Ingenieurbüro Steinbacher-Consult, das die beteiligten Kommunen begleitet, deutlich: Im Regierungsbezirk gebe es eine Million Autos. Diese verbrauchen im Jahr Treibstoff für 1,3 Milliarden Euro. Würde die Hälfte der Autos mit Strom betrieben werden, könne man 700 Millionen Euro Wertschöpfung hier halten. Deshalb komme der Elektromobilität so große Bedeutung zu. Alle Redner waren sich aber einig, dass man vor zwei Problemen stehe: Einmal die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien und weiter die Frage, wie man Strom speichern könne.

Leider wisse man an Tagen, wo man bei Wind- und Sonnenenergie aus dem Vollen schöpfen könne, nicht mehr wohin mit dem Strom, berichtete Veh. Eine Möglichkeit wäre die Ladetätigkeit tagsüber zu organisieren, also Ladestationen auf Betriebsparkplätzen oder anderen öffentlichen Stellen anzubieten.

Die beiden Bürgermeister Christian Kähler aus Türkheim und Mathias Stölzle aus Roggenburg zeigten auf, wie Kommunen die Energiewende vorantreiben können. Kähler verwies auf ein Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2011, das mit einer Bestandsaufnahme der öffentlichen und privaten Haushalte begann. Zunächst wurden die Gebäude erfasst und nach Möglichkeiten des Energieeinsparens abgeklopft. Weiter sollten die Erkenntnisse in die Stadtentwicklung einfließen. Als erste Konsequenz nannte Kähler unter anderem den Einbau einer neuen Heizungs- und Lüftungsanlage im Rathaus, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Nutzung der Dächer von Eislaufplatz und Freibad für Fotovoltaik und Wärmeerzeugung. Die Ergebnisse seien ermutigend, nicht nur ideell, sondern auch materiell.

Auch Roggenburg, so berichtete Stölzle, hat mit Unterstützung des Ingenieurbüros, den Energieverbrauch in der Gemeinde untersuchen lassen. Daran anschließend fand unter anderem eine Austauschaktion für Wärmepumpen statt. Weiter seien die beiden Kläranlagen in den Fokus zur Energieeinsparung gerückt, sagte Stölzle. Eine Studie empfehle, sie mit Fotovoltaikanlagen auszustatten. (mit jsn)