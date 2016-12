2016-12-28 09:00:00.0

Biberach Die Firma Hörz sorgt dafür, dass die Zeit nicht stehen bleibt

Die Firma Hörz in Biberach repariert Uhren, egal ob sie in der Stube oder am Kirchturm hängen. Wie das alte Handwerk tickt und wieso es gerade im Winter viel zu tun gibt. Von Sabrina Schatz

Tick, Tack, Tick – Stille. Zeiger und Zahnräder erstarren, wochenlang ist es kurz nach halb 11 Uhr. Ob morgens oder abends, weiß die Familie nicht. Auch nicht, wann die Standuhr im Wohnzimmereck aufgehört hat, ihren Zweck zu erfüllen. Erst die Stille hat die untätige Uhr verraten. Zeit, nach Biberach bei Roggenburg zu fahren. Die Stirn in Falten gelegt, schraubt Georg Enderle in seiner Werkstatt an dem goldenen Uhrwerk.

Die Zahnräder haben nicht einmal eine Daumenlänge Durchmesser. Schrauben, Nägel, Klammern im Miniatur-Format liegen griffbereit auf dem Tisch. Es ist ruhig im Raum, nur die unzähligen Uhren an den Wänden ticken unaufhörlich. Enderle hat sich in all den Jahren daran gewöhnt. Auch an das metallische Hämmern, dass ab und zu aus der Halle nebenan dringt. Der 58-Jährige hat seine Feinmechaniker-Lehre bei der Firma Hörz gemacht, vor 43 Jahren, damals noch am Ulmer Standort. „An rein mechanischen Uhren wie dieser arbeite ich am liebsten“, sagt Enderle, legt die Sägeringzange kurz beiseite und rückt seine Brille auf der Nase zurecht. Die habe er sich zugelegt, weil er bei der Arbeit einen scharfen Blick braucht – und eine ruhige Hand, denn er ersetzt fehlende Zähne am Zahnrad, tauscht Lager aus, reinigt und ölt die Uhren.

Enderle und seine rund 50 Kollegen sind eine der letzten Uhrenmacher Bayerns. Vier ähnlich Betriebe gibt es in Bayern, weitere dagegen bauen keine neuen Teile, sondern warten Uhren nur. Die Hörz-Mitarbeiter kümmern sich bei den rund hundert Aufträgen im Jahr um Uhren aller Art und Größe – ob sie über der Schulbank hängen oder am Kirchturm, ob ein Kuckuck daraus springt oder eine gusseiserne Glocke nach ihnen schlägt. Das System bleibt immer dasselbe.

Gerade jetzt, im Winter, bringen viele Menschen Uhren zur Reparatur, die für Juweliere zu groß sind. Das hat mehrere Gründe. Erstens, die trockene Heizungsluft: Das Metall verzieht sich durch die Wärme. Zudem setzt sich Staub ab, weil keine Feuchtigkeit in der Luft ist, die ihn bindet. Dann läuft das Uhrwerk nicht mehr rund, die Zeit bleibt stehen. Zweitens, die Jahreszeit: Die Menschen halten sich im Winter öfter in der gemütlichen Stuben auf und nehmen dann Notiz von Uhren, die längst stehen geblieben sind. Auch bei der Zeitumstellung im Herbst bemerken manche kaputte Geräte erst. Insofern habe die Sommer- und Winterzeit etwas Gutes für die Firma. Auch wenn diese eigentlich überholt sei.

In der großen Halle geht es grober zu als in Enderles Werkstatt. Das verdeutlichen Hammer und Amboss im Eck, auch der Geruch nach Holz, Metall, Öl. Die Mechaniker arbeiten dort an Kirchturmuhren, dem Hauptgeschäft der Firma. Rund zwei Meter hohe Ziffernblätter lehnen an einem Regal. Goldene Zahlen – mal römisch, mal arabisch – sind auf die Scheiben gepinselt. Mechaniker Erich Müller streicht mit seiner Hand über rostige Stellen im Stahlblech. „Darum verwendet man heute eher Alublech“, sagt der 61-Jährige. Nicht nur das habe sich geändert: „Früher hatte jeder Ort seine eigene Zeit, daher spricht man noch heute von Ortszeit.“ Und das, obwohl heute Computer die Zeit steuern. Denn mechanische Uhren sind selten geworden, wurden durch Digitaluhren mit Elektro-Motor ersetzt. Auch Müller trägt eine solche Funkuhr am Handgelenk. Zuhause, da bevorzuge er aber mechanische Pendeluhren, betont er: 16 Stück besitze er, mehrere in jedem Zimmer. Oft ist es ein ideeller Wert, der Uhren so besondern macht. Viele sind Erbstücke und wecken Erinnerungen an die Oma oder den Großonkel. Auch viele Sammler kommen zu Hörz. Zum Beispiel mit dem Wunsch, genauso eine astronomische Uhr zu bekommen, wie sie am Ulmer Rathaus hängt.

Das Amt für Denkmalschutz hat erkannt, dass die alte deutsche Handwerkskunst ausstirbt, wenn alles und jeder nur noch digital tickt. Mittlerweile gibt es Zuschüsse, wenn mechanische Uhren – je nach Zustand und Alter – repariert statt ersetzt werden. Die Genauigkeit der Uhrzeit ist gleich, nur die Wartung ist dann intensiver. Ein Motor ist jedoch mittlerweile gang und gäbe – Kaum einer hat die Zeit, täglich die Gewichte in den Uhren aufzuziehen, wie es früher Mesner oder Pfarrer gemacht haben?

Georg Enderle braucht etwa acht Stunden, um eine mechanische Uhr zu reparieren. Dann stellt er beide Zeiger zunächst auf zwölf Uhr, sodass sie in ihrer Ausgangsposition übereinander liegen. Ein Pendel treibt das Uhrwerk dann an, gibt Impulse, damit sich die Zahnräder in Bewegung setzen. Stille – Tick, Tack, Tick, Tack...