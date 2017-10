2017-10-02 13:00:00.0

Weißenhorn Die Fuggerstadt ist kunterbunt und international

Städtepartnerschaft, Kinderfest und „Essen der Nationen“: Weißenhorn zeigt sich von seiner lebendigen und vor allem weltoffenen Seite. Von Annika Gonnermann

Um genau 11.17 ertönt auf dem Weißenhorner Kirchplatz zum ersten Mal die italienische Nationalhymne. Von Schülern des Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums vorgetragen, wehen die flotten Töne des „Il Canto degli Italiani“, dem Lied der Italiener, in den grauen Morgenhimmel hinein. Wenige Minuten später ertönt die deutsche Nationalhymne. Es sind feierliche Minuten, zu denen sich Dutzende Weißenhorner, Bürgermeister Wolfang Fendt, sowie die italienische Delegation um die Bürgermeisterin von Valmadrera, Dontella Cripp, zusammengefunden haben.

Bürgermeister Fendt sprach in seiner Rede von „dem letzten Schritt“ zur Unterzeichnung der Städtepartnerschaft. Es sei ihm eine große Ehre und Freude, die Bürger aus dem italienischen Städtchen am Comer See in Weißenhorn zu begrüßen. Gerade vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen in der Welt und in Europa, gebe es Bedarf an Menschen, die für eine friedvolle Zukunft eintreten. „Nur dann funktioniert es.“ Dabei sprach Fendt die großen internationalen Krisen wie den Brexit oder die Flüchtlingsproblematik an, mit der Italien und Griechenland allein gelassen werden. Auch deshalb sei er stolz, dass diese Städtepartnerschaft aus dem Bürgerwillen erwachsen ist. „Es waren die Bürger, die sich zusammengeschlossen haben und diese Partnerschaft wollten, nicht die Politiker.“

Auch Valmadreras Bürgermeisterin lobte die Zusammenarbeit mit der Fuggerstadt und ihren Bürgern und bedankte sich für die entgegengebrachte Gastfreundschaft. „Unsere Städte haben eine ähnliche Lebensweise, Kultur, Schulpolitik und dieselben Werte. Ich bin sicher, dass unsere beiden Arbeitsgruppen viele Früchte hervorbringen werden.“ Dabei betonte sie die rosige Zukunft der Beziehungen: „Das ist erst der Anfang. Wenn wir weiter auf diesem Kurs bleiben, dann bin ich sicher, dass diese Beziehung große, große Freundschaften hervorbringen wird.“

Nach der Unterzeichnung der Verträge wurden nochmals gegenseitig Geschenke ausgetauscht. Für Weißenhorn hatten die Italiener etwas ganz Besonderes dabei: Drei Lehrlinge und drei Köche der örtlichen Kochschule stellten beim gleichzeitig stattfindenden „Essen der Nationen“ auf dem Kirch- und Schlossplatz ihr Können unter Beweis: Risotto und italienische Süßigkeiten ließen den zahlreichen Besuchern zur Mittagszeit das Wasser im Munde zusammenlaufen. Doch nicht nur die Italiener wussten mit kulinarischen Schmankerln zu überzeugen: Auch der Stand des Vereins mit der französischen Partnergemeinde Villescrenes ließ sich nicht lange bitten und verkaufte französische Crêpes. Egal ob thailändisch, schwäbisch oder afghanisch, zubereitet vom Helferkreis Asyl – jeder Geschmack kam auf dem Marktplatz auf seine Kosten.

Doch damit nicht genug. Neben Städtepartnerschaft und kulinarischem Festessen, fuhr die Fuggerstadt gleich noch einen dritten Programmpunkt auf und zeigte damit, dass sie bunte, internationale Großveranstaltungen mit der Hilfe ihrer Vereine stemmen kann: Beim Kinderfest gab es auch Unterhaltung für die Kleinen: In der gesamten Altstadt, sowie im Stadtpark boten Vereine und Einrichtungen Mitmachangebote zum Ausprobieren. So entsandte das Bayerische Rote Kreuz gleich mehrere Fahrzeuge, darunter einen Krankenwagen sowie ein Motorrad in die Fuggerstadt, wo sich die neugierigen Kleinen die Rettungsfahrzeuge einmal genauer anschauen konnten.

Daneben durften die Kinder Torwandschießen üben, Luftballone mit nach Hause nehmen oder mit Marliese Ritter und ihrem Zweiergespann eine Kutschfahrt durch die Altstadt genießen. Im Stadtpark bildeten dagegen die Edelleute von Armati Equites Nachwuchsritter und -recken aus. Mit Steckenpferden musste eine Reihe von Hindernissen überwunden werden, bevor sich die holden Damen und Herren einen Ritternamen verdient hatten. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte die überschüssige Energie beim Pony-Reiten, Trampolinspringen oder Kistenstapeln loswerden, veranstaltet und abgesichert durch die Feuerwehr Weißenhorn. Ein rundum gelungener Sonntag, mit richtungsweisendem Potenzial für die Fuggerstadt – von Bürgern für Bürger.