2017-07-07 05:00:00.0

Landkreis Die Gefahr lauert im Garten

Die Zahl der Hantavirus-Infektionen steigt stark an – auch in der Region. Rötelmäuse übertragen den Erreger. Doch auch ohne direkten Kontakt ist eine Ansteckung möglich. Von Dorina Pascher

Vergangenes Jahr waren es deutschlandweit noch 278 Fälle. Nun erkrankten allein in Baden-Württemberg und Bayern seit Jahresbeginn schon 688 Menschen an dem Hantavirus. Eine derartige Ausbreitung gab es zuletzt vor fünf Jahren. Dabei gibt es von Region zu Region große Unterschiede. Im Landkreis Neu-Ulm etwa ist dieses Jahr lediglich ein Fall bekannt. In Ulm und im Alb-Donau-Kreis haben sich hingegen bereits 33 Menschen infiziert. Im Jahr davor waren in der Region nur zwei Erkrankungen gemeldet worden.

Übertragen wird die Krankheit durch einen kleinen Nager: die Rötelmaus. Sie ist in Mitteleuropa der Hauptüberträger des Hantavirus. Durch die Ausscheidungen gelangen die Erreger zum Menschen. Selbst wenn man nicht mit dem Nager in Berührung kommt, kann man sich anstecken. So erklärt Professor Thomas Mertens, ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Ulm: „Das Virus ist im Staub länger haltbar.“ Schon beim Ausfegen einer Hütte kann es daher zu einer Ansteckung kommen. Doch auch abseits von Scheunen lauert die Gefahr: bei der Gartenarbeit, beim Zelten oder beim Joggen.

Doch warum gibt es so große regionale Unterschiede? Eine Erklärung sieht Dr. Theodor Gonser, Leiter des Ulmer Gesundheitsamts, in der Beschaffenheit des Waldes. „Da es einen großen Buchenwaldanteil in Baden-Württemberg gibt, ist das Virus dort stark verbreitet“, ist Gonser überzeugt. Denn die Leibspeise der Rötelmäuse – die Bucheckern – sind in diesen Gebieten in großen Mengen verfügbar.

Dies ist aber nicht der einzige Grund, weshalb dieses Jahr so viele Menschen an dem Hantavirus erkranken. Nach Einschätzung von Helmut Baumhauer, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn, war der vergangene Herbst für die Epidemie ausschlaggebend. Zu wenig Regen sei gut für die Vermehrung der Rötelmäuse. „Wenn es stark regnet, ertrinken die Tiere oder sie werden gezwungen ihre Höhlen zu verlassen. Damit werden sie leichte Beute für Fuchs oder Bussard“, sagt Baumhauer. Dies war vergangenes Jahr aber nicht der Fall. Auch im Weißenhorner Wald sind die Nagetiere stark verbreitet. „Jedes Mal, wenn wir auf dem Hochsitz hocken, sehen wir genügend Rötelmäuse“, berichtet der Forstwirt. Damit er und seine Kollegen sich nicht mit dem Hantavirus infizieren, gibt es seit zwei Jahren Vorsichtsmaßnahmen. „Früher sind wir zum Mittagessen oder für die Brotzeit in eine Hütte gegangen“, sagt Baumhauer. „Aber wenn man über den Dielenboden läuft, wirbelt das den Staub auf. Und der beinhaltet womöglich die Viren.“ Daher gibt es für die Arbeiter im Forst nun einen mobilen Wagen aus Metall. „Der ist zu 100 Prozent mäuse-frei“, sagt der Weißenhorner. Die Maßnahme war erfolgreich: Denn bis jetzt hat sich keiner der Forstarbeiter mit dem Hantavirus angesteckt.

Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und hohes Fieber – beides sind Hauptsymptome einer Infektion. „Ein Laie kann die Erkrankung mit dem Hantavirus nicht von einer Grippe unterscheiden“, ist Virologe Thomas Mertens überzeugt. Meist komme es erst zu einem Befund, wenn die Erkrankten an einer Nierenfunktionsstörung leiden. „Nicht bei jedem, der das Virus hat, wird es diagnostiziert“, ist sich Dr. Martin Küfer vom Gesundheitsamt Neu-Ulm sicher. Ein Problem ist die Inkubationszeit. Erst zwei bis vier Wochen nach der Ansteckung zeigen sich die ersten Symptome. Da sind das Zelten, das Joggen oder die Reinigung der Hütte meist schon in Vergessenheit geraten.

Eine spezielle Behandlung der Viruserkrankung gibt es nicht. „Man kann die Patienten nur rein symptomatisch versorgen“, sagt Martin Küfer. Das heißt, sie bekommen Mittel gegen das Fieber und die Schmerzen. Doch Virologe Thomas Mertens warnt: „Viele Schmerzmittel gehen auf die Nieren. Solche sollten vermieden werden.“ Denn im akuten Fall kann die Infektion auch zu Nierenversagen führen. Ohne eine Transplantation müssen Betroffene dann ein Leben lang zur Dialyse gehen. Immerhin: „Dank der guten medizinischen Infrastruktur ist das Hantavirus in Deutschland sehr selten tödlich.“ Zudem kann der Erreger nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden. Martin Küfer hat die Erfahrung gemacht, dass eine Hantavirus-Infektion „meist folgenlos abheilt“.