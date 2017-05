2017-05-31 13:00:00.0

Holzheim Die Gemeinde Holzheim kann sich etwas leisten

Die Kommune hat genug finanzielle Spielraum, um Anschaffungen ohne Kredite zu tätigen. Davon profitieren unter anderem Kleinkinder und die Feuerwehr. Von Andreas Brücken

Gut 200 Seiten stark ist der Haushaltsplan der Gemeinde Holzheim für das laufende Jahr. Ungefähr vier Millionen Euro sind im Verwaltungshaushalt für den laufenden Betrieb festgesetzt und 2,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, der alle Investitionen umfasst. Damit bleibt der Gemeinde genug finanzieller Spielraum, um die anstehenden Anschaffungen ohne Kredite zu tätigen.

Bürgermeisterin Ursula Brauchle brachte am Montagabend in der Gemeinderatssitzung die finanzielle Lage auf den Punkt: „Wir sind gut aufgestellt – darum können wir uns auch etwas leisten.“ Gemeint waren damit zum Beispiel die Investitionen für Kleinkindergruppe, Kindergarten und Krippen. Für Spielgeräte und Möbel sind 40000 Euro veranschlagt. Auch die Feuerwehr darf sich über einen Zuschuss freuen: Für eine Wärmebildkamera und einen Hochleistungslüfter stellt die Verwaltung 10000 Euro zur Verfügung. Aus Sicht der Bürgermeisterin sind das sinnvolle Anschaffungen: „Wir brauchen gut ausgestattete und motivierte Rettungskräfte – und das kostet Geld.“ Mit den Verantwortlichen der Feuerwehr sei der Kauf der Geräte besprochen worden, sagte Brauchle.

ANZEIGE

Ein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißt der Verlustausgleich an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn. Etwa 80000 Euro sind dafür zu erwarten. „Das tut uns ganz schön weh“, sagte Bürgermeisterin Ursula Brauchle und fügte hinzu, dass es trotzdem selbstverständlich sei, in einer Solidargemeinschaft wie dem Landkreis Neu-Ulm an einem Strang zu ziehen.

Über insgesamt 7850 Euro Unterstützung können sich die Holzheimer Vereine freuen. Den größten Zuschuss aus diesem Topf erhält der TSV mit mehr als 4800 Euro.

Martin Volk (UWH) zeigte sich verwundert darüber, dass der Haushaltsplan den Räten erst fast am Ende der ersten Jahreshälfte vorgelegt wurde. Die Bürgermeisterin sieht das jedoch gelassen. Schließlich sei auch in den vergangenen Jahren der Abschluss im Mai fertig und zur Abstimmung gebracht worden, sagte sie. Dennoch sei es bei Planungen und Investitionen nie zum Stillstand in der Gemeinde gekommen. Auch müsse man deshalb nicht mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, ergänzte Brauchle. Letztendlich hatte das Gremium den Haushaltsplan auch einstimmig genehmigt.

Knapp 1900 Einwohner hat die Gemeinde Holzheim derzeit. Brauchle ist zuversichtlich, diese Marke in Kürze überspringen zu können: „Durch die neuen Baugebiete haben wir ein deutliches Plus bei den Einwohnerzahlen verzeichnen können.“ Und es wird noch mehr Wohnraum geschaffen: Für den Bau von sechs Doppelhaushälften am Weiherweg gaben die Gemeinderäte einstimmig ihr Okay.