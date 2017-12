2017-12-14 07:00:00.0

Holzheim Die Gemeinde sucht einen Kümmerer für die Fernwärme

Bei einem Informationsabend über das angedachte Projekt hat sich gezeigt, dass viele Bürger Interesse haben. Wie es nun weitergehen soll. Von Willi Baur

Die Informationsveranstaltung in der Vorwoche zum Thema Fernwärme war aus Sicht des Holzheimer Gemeinderats ein Erfolg. Die Frage ist jetzt: Wie geht es jetzt weiter? „Die Resonanz war bisher positiv“, berichtete Ratsmitglied Armin Frank (CSU/DG), zugleich Mitinhaber der Biogasanlage am nördlichen Ortsrand, die bei einer Realisierung des Fernwärme-Netzes die Energie liefern soll. „Aber für eine erste Beurteilung der Chancen müssen wir den Rücklauf der Fragebogen abwarten.“

Wohl sei das Treffen im Schützenheim mit rund 80 Interessierten gut besucht gewesen, sagte Bürgermeisterin Ursula Brauchle, „aber Holzheim allein hat rund 450 Haushalte und insgesamt sind es mit Neuhausen 600“. Insofern seien viele von ihnen noch überhaupt nicht informiert. Dem pflichtete Carolin Nähring (CSU/DG) bei: „Unklarheit besteht vor allem in Hinblick auf die damit verbundenen Kosten.“ Dazu wiederum könne im Vorfeld nicht viel gesagt werden, bedauerte Armin Frank. Eben deswegen sei zunächst eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich, wie sie der Berater des Landwirtschaftsamtes Nördlingen versprochen habe.

ANZEIGE

Voraussetzung dafür sei allerdings eine gewisse Anschlussdichte samt zu erwartender Wärmemengen. Diese einigermaßen zuverlässig zu ermitteln, sei das Ziel der momentan noch unverbindlichen Umfrage. „Vom Rücklauf hängt also alles ab“, stellte die Bürgermeisterin fest und regte an: „Vielleicht müssen wir doch von Haustür zu Haustür gehen und nachhaken.“

Aus Brauchles Sicht ist insofern eines unabdingbar: „Wir brauchen für das Projekt einen Kümmerer und Motor wie es in Stoffenried gibt.“ Dort können sich Bürger übrigens am 13. Januar eingehend informieren, wie Frank und Brauchle mitteilten. Ein Bus zu diesem Zweck sei bereits bestellt.

Für weitere Informationen der Öffentlichkeit, die Auswertung der Fragebögen und erste Überlegungen zur Trägerschaft für das Vorhaben will der Gemeinderat nun eine Arbeitsgruppe bilden. Mehrere Mitglieder des Gremiums haben in der jüngsten Sitzung ihre Mitwirkung signalisiert. Brauchle teilte zudem mit: „Die Gemeinde wird für alle eigenen Gebäude Interesse an der Fernwärmeversorgung anmelden.“ Dritter Bürgermeister Michael Kling (CSU/DG) gab sich von dem Projekt ebenfalls überzeugt. Er ergänzte: „Wir müssen deutlich machen, dass wir damit eine zukunftssichere Wärmeversorgung unabhängig von der Energiequelle erhalten können.“