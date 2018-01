2018-01-31 06:00:00.0

Neu-Ulm Die Kunst kehrt zurück ins Edwin-Scharff-Museum

Am 23. Februar öffnet das Museum am Neu-Ulmer Petrusplatz wieder seine Türen. Noch sind einige Räume leer, aber man sieht bereits: Die Besucher erwarten wichtige Veränderungen. Von Marcus Golling

Das Edwin-Scharff-Museum ist bald wieder da – und das kann jetzt auch jeder sehen. Seit gestern prangt hoch oben an der Fassade der Namen des Hauses. Drinnen hängen aber noch ganz andere Schilder. „Bitte nicht betreten!“ steht an den Zwischentüren im Erdgeschoss und im ersten Stock – verbunden mit dem Hinweis auf die Brandmeldeanlage und eine laufende Klimaaufzeichnung. Gut drei Wochen, bis Freitag, 23. Februar, dauert es noch, bis das Museum am Petrusplatz seine Pforten wieder öffnet. Doch während die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, gibt es drinnen noch viel zu tun.

Die Verbotsschilder gelten natürlich nicht für Direktorin Helga Gutbrod. Sie öffnet die Tür zur Dauerausstellung im Altbau. Dahinter: fast nichts. Sauber und frisch gestrichen, aber weitgehend leer sind noch die Gänge und Räume des Museums. Die Exponate für die Sonderausstellung über den Bildhauer Emil Cimiotti werden erst noch angeliefert. Die Gemälde und Zeichnungen Scharffs warten im Depot, wo sie hängen werden, verraten an die Wand geheftete Computerausdrucke. Die Originale kommen erst, wenn die Klimamessung beendet ist. Nur einige der unempfindlichen Skulpturen und Bronzen sind schon am Platz. Drei Wochen lang werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit protokolliert. Das sei wichtig für die Leihgeber, erklärt Gutbrod. Die wollen wissen, unter welchen Bedingungen gezeigt werden.

Dass diese Bedingungen bei Klima, Brandschutz und Alarmsicherung nicht mehr zu gewährleisten waren, war der Hauptgrund für die insgesamt 3,7 Millionen Euro teure Sanierung des Hauses. Den Unterschied sieht aber nur der aufmerksame Besucher. Die neuen Decken sind gelöchert und hängen etwas tiefer; verschwunden sind die Stuckkehlen und mit ihnen ein bisschen Altbauatmosphäre. „Die sind leider der Klimaanlage zum Opfer gefallen“, bedauert Gutbrod.

Viel größer ist aber die Vorfreude – schon deshalb, weil das Museumteam die eineinhalbjährige Umbaupause genutzt hat, um die Inhalte zu überarbeiten. Ein paar neue Werke aus dem riesigen Scharff-Bestand (allein etwa 8000 Zeichnungen) bereichern die Ausstellung. Und dann hat sich auch in Sachen Vermittlung einiges getan. Gutbrod zeigt auf den Platz, wo die erste von drei Medienstationen eingerichtet wird. Künftig können Besucher dort auf Tablets und über Kopfhörer mehr über den in Neu-Ulm geborenen Edwin Scharff (1887-1955) und sein Werk erfahren. „Früher haben wir hier viel mit Text gearbeitet“, sagt Gutbrod. Das neue Angebot sei eher „Edutainment“. Unter anderem abrufbar: Interviews mit Experten und Künstlern über die Bedeutung Scharffs. „Das muss ich nicht immer allen erzählen, wie wichtig er war“, sagt die Museumschefin und schmunzelt. Einen Raum weiter wird der Künstler Stefan Wissel seinen subjektiven Blick auf den großen Neu-Ulmer zeigen, bestehend aus Werken, aber auch aus Dokumenten. Bisher lässt dort aber nur die knallgelbe Wandfarbe, dass Ungewöhnliches bevorsteht.

Während der Altbau also noch ein bisschen in der Warteschleife hängt, ist man anderswo im Museumskomplex schon weiter. Im Keller, wo ein Großteil des zuvor ausgelagerten Depots wieder eingeräumt wurde. Im künftigen Foyer mit Café, wo die Handwerker noch Schwerstarbeit leisten. Vor allem aber im Neubau, direkt am Petrusplatz. Genauer: in den Räumen des Kindermuseums. Dort hört man die Geräusche Akkuschrauber und Hammer, denn beim Aufbau von „Hör mal, wer da guckt“ ist es mit dem Aufhängen von ein paar Bildern und dem Aufstellen von ein paar Sockeln nicht getan. Die interaktive Schau, die teilweise zuvor schon in Wien zu sehen war, soll alle Sinne ansprechen.

Und das tut es auch schon jetzt in der Aufbauphase. Fertig ist schon die Klangwand, die Museumspädagoge Philipp Schneider konzipiert hat. Dort können Besucher künftig einen mit einem Klöppel den Klang verschiedener Alltagsgegenstände erkunden: Kleiderbügel, Plastikeimer, Bügelbrett. Gleich mal ausprobieren: Der Kübel klingt dumpf, das Bügelbrett blechern metallisch. Bald werden jeden Tag Kinder wie Erwachsene diese Geräusche hören. Für Direktorin Gutbrod verheißen sie schon jetzt eine spannende Zukunft im Museum.