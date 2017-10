2017-10-31 07:00:00.0

Neu-Ulm Die Musikschule bekommt zum Geburtstag viele Ständchen

Beim Festakt zum 60-jährigen Bestehen der Neu-Ulmer Einrichtung treten Profis und junge Talente auf. Und es gibt einen Vorgeschmack auf das Jubiläums-Musical. Von Dagmar Hub

Als Schlusspunkt einer ganzen Jubiläumswoche hat die Neu-Ulmer Musikschule ihren 60. Geburtstag mit einem großen Festakt im Edwin-Scharff-Haus begangen. Die 1957 von Willi Grimm als Albert-Greiner-Singschule gegründete Einrichtung hat aktuell etwa 1600 Schüler. Sie bietet sowohl musikalische Spitzen- als auch Breitenförderung und kooperiert mit allgemeinbildenden Schulen und der Rupert-Egenberger-Förderschule. Lob und Stolz kam in Grußworten und Reden von Bürgermeister Albert Obert, Landrats-Stellvertreterin Sabine Krätschmer, Musikschulleiter Matthias Haacke und von Markus Lentz, dem Vorsitzenden des Verbands Bayerischer Sing- und Musikschulen, zum Ausdruck.

Im Mittelpunkt des Festaktes aber standen die jungen Musikerinnen und Musiker selbst: Die Musikschule Neu-Ulm präsentierte die Auswahl ihrer Besten, dazu zwei erwachsene Profi-Musiker, die ihren ersten Unterricht an der Musikschule hatten. Die in der Schweiz lebende Maria Gerter steht als Opernsängerin und Pianistin auf der Bühne. Sie begeisterte das Publikum mit einer Rossini-Arie und mit Franz Lehárs „Meine Lippen, sie küssen so heiß“. In Leipzig lebt und unterrichtet Jonas Dorn, Komponist und Gitarrist wie sein Vater. Dorn, der gemeinsam mit Ivo Deininger jazzig am Bass auftrat, repräsentierte die im Jahr 1996 zur Zeit von Ralph Lange eingeführte Drum-Pop-Akademie, nach deren Erfolg an der Neu-Ulmer Musikschule die Sparte Pop ins Programm des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ aufgenommen wurde.

Das Highlight unter den Beiträgen aktueller Schüler der Musikschule war der Auftritt von Nicole Pastushchak, die mit dem in tschechischer Sprache gesungenen „Lied an den Mond“ aus Antonín Dvoráks erfolgreichster Oper Rusalka „Bravo!“-Rufe bekam. Die 15-jährige Schülerin des Lessing-Gymnasiums zählt als Erstpreisträgerin des „Jugend musiziert“-Bundeswettbewerbs zur Elite der jungen Sängerinnen und Sänger in Deutschland. Ihr sehr hohes Niveau präsentierten auch die Pfuhler Cellistin Constanze Binder, das Jugendblasorchester unter Leitung von Manfred Richter, der Pfuhler Pianist Alexander Hospes, das Violin-Quartett Julius Binder, Jana Ebner, Lukas Pinkhard und Maxima Janssen sowie das Gitarren-Ensemble der Musikschule.

Zum Abschluss des Festaktes gab es einen Ausblick in die Zukunft: Am 15. Dezember wird das von Markus Munzer-Dorn und Jens Blockwitz zum Musikschul-Jubiläum komponierte Musical „Das große Lampenfieber“ im Edwin-Scharff-Haus seine Premiere erleben. Mit dem Song „Casting“ erhielt das Publikum bereits einen vielversprechenden Einblick in die Melodie-Welt des Musicals.