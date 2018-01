2018-01-27 06:00:00.0

Neu-Ulm/Ulm Die Nachbarn in Ulm heizen anders

Beim Neu-Ulmer Energietag geht es auch um ein Gesetz, das die Landesgrenze für den Geldbeutel spürbar macht. Was die Experten daran kritisieren. Von Oliver Helmstädter

Wenn es um Heizungen geht, macht es einen großen Unterschied in der Doppelstadt, auf welcher Seite der Donau man wohnt. Wer in Neu-Ulm mit Öl heizt und Probleme mit der Gerätschaft hat, kann sich einfach eine neue Ölheizung kaufen. In Ulm ist das nicht so einfach: Durch das Erneuerbare-Wärme-Gesetz muss eine neue Heizungsanlage mindestens zu 15 Prozent mit erneubarer Energie betrieben werden. Damit soll dem Klimawandel entgegengewirkt werden.

Bei den 37. Neu-Ulmer Energietagen wurde jetzt allerdings vom Verband für Energiehandel die Wirksamkeit bestritten. Wie Hans-Jürgen Funke, der Geschäftsführer des Verbandes für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) kritisierte, würden als Folge des Gesetzes in Ulm alte, völlig ineffiziente Ölheizungen ständig repariert. In Neu-Ulm hingegen würden deutlich mehr der uralten Kohlendioxid-Produzenten durch moderne Öl-Heizungen mit Brennwerttechnik ausgetauscht. Diese würden bis zu 30 Prozent Energie sparen.

Öl-Heizungen seien noch sehr verbreitet, weil der fossile Brennstoff immer noch ein günstiger Energieträger sei. Denn mehr als jeder Dritte im Land nutzt Heizöl. Im Schnitt koste die Kilowattstunde mit Heizöl 5,72 Cent. Nur Pellets seien mit 4,64 Cent noch billiger. Nach Heizöl folgt Erdgas, das mit 5,86 Cent zu Buche schlägt. Fernwärme kostet im Schnitt 7,67 Cent pro Kilowattstunde und am teuersten ist der Heizstrom: 21,84 Cent pro Kilowattstunde. Eine Nivellierung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes macht seit 2015 den Austausch der Öl-Heizung noch komplizierter. Die billigste Optionen – die einfache Modernisierung alter Ölheizungen mit moderner Öl-Brennwerttechnik – wird erschwert. Vor dieser Zeit reichte es, einfach mit „Bio-Öl“ (hat einen zehnprozentigen Raps-Anteil) zu verwenden. Nun, nachdem jetzt 15 Prozent der Heizung mit erneubarer Energie betrieben werden müssen, muss im Falle einer neuen Öl-Heizung beispielsweise noch ein Solarpanel auf’s Dach. Derzeit wird im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft eine Erweiterung des umstrittenen Erneuerbare-Wärme-Gesetzes diskutiert. Maßnahmen zur Elektrifizierung der Wärmeversorgung und sogar ein Einbauverbot von Ölheizungen ab 2025 seien im Gespräch. Freilich sind die mittelständischen Energiehändler strikt dagegen. Solche technologischen Einschränkungen würden die Kosten für Modernisierer und Verbraucher weiter in die Höhe treiben, so Funke. Die Ölhändler versuchen nun sogar, dem Heizöl ein grünes Etikett zu verleihen: Bei „klimaneutralem Heizöl“ würden die beim Heizen erzeugten CO2-Emissionen mithilfe von Investitionen in Kompensationsprogramme wie Aufforstungen ausgeglichen.

Unter dem Titel „Evolution statt Revolution: Wie die Energiewende sinnvoll gestaltet werden kann“ trafen sich Energiehändler aus Baden-Württemberg und Bayern im Neu-Ulmer Edwin-Scharf-Haus.