2017-10-09 09:01:00.0

Neu-Ulm Die Natur zeigt ihre Schätze

Bei der Apfel- und Pilzausstellung können Sammler, Gärtner und Hobbyforscher wieder einiges über die Früchte von Wald und Wiese erfahren – und über deren tierische Bewohner. Von Gerrit-R. Ranft

Die Apfel- und Pilzausstellung des „Gerlenhofener Arbeitskreises Umweltschutz – Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum“ (GAU) ist 30 geworden – und hat ganz offenbar nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Besucher zogen am vergangenen Wochenende wie eh und je zuhauf durchs „Grüne Autohaus Wuchenauer“. Aussteller und Berater führten endlose Gespräche. Verkäufer regionaler Produkte fanden guten Absatz.

Zufrieden war denn auch wieder GAU-Geschäftsführer Wolfgang Gaus, dessen kleine Truppe jeweils im zeitigen Frühjahr mit den Vorbereitungen für die Schau beginnt, ehe im Juli, August die heiße Phase anläuft. „Wir haben Routine“, sagt er, „obwohl es immer wieder viel Arbeit bringt, bleibt am Ende doch die Freude am gelungenen Projekt“. Das klang vor wenigen Jahren schon mal ganz anders, als bezweifelt wurde, ob die Schau das 25-Jährige überhaupt erreichen würde. „Das ist Vergangenheit“, sagt er, „aber ein paar mehr Helfer täten uns schon gut.“

Das Mischungsverhältnis der Aussteller hat sich in vielen Jahren bewährt. Da sind ja nicht nur die Äpfel, Birnen und Pilze, sondern auch der Bienenhonig und die Wildkräuter, die Fledermäuse und Schleiereulen, die Landwirte, die Holzschnitzer, die Freizeitmaler und – dieses Jahr zum zweiten Mal erst dabei mit trutzigem Vollbart und tief ins Gesicht gezogenem Schlapphut – Hermann Häußler aus Dornstadt.

Seine Ausstellung mit Dutzenden Zapfen von Tannen, Fichten, Kiefern, Zedern, Pinien in jeder Größe und Form, dazu Nüsse in großer Zahl, Getreideähren jeder denkbaren Art und Herkunft ruft Verwunderung hervor. Was das alles soll? Erklären kann es Häußler selbst nicht so recht. Irgendwann hat es ihn gepackt. Aus dem anfänglichen Hobby, sich mit „alten Sorten“ zu beschäftigen, ist „eine Manie mit dem Hang zur Übertreibung geworden“, sagt der ehemalige Landschaftsgärtner. Jetzt nimmt er alles mit, was in der freien Natur so rumliegt, „um nichts zu suchen, das war mein Sinn“, zitiert er Goethe. Auf einem kleinen Acker hat er vor Jahren schon mal eigene Kartoffeln angepflanzt – mehr als 250 Sorten. Das Publikum wundert sich, wenn der Naturaliensammler erst mal zu erzählen beginnt und dabei ins Schwärmen gerät. Ein Unikum ohne Frage, „mit dem Sammeltrieb eines Eichhörnchens“, meint er.

Auch Hubert Förster lebt seine Leidenschaft seit Langem aus – allerdings auf andere Art. Mit dem GAU hegt und pflegt er Schleiereulen, Turmfalken, Eisvögel und Fledermäuse. Anfangs allein, heute gemeinsam mit seinen Helfern Manfred Schmid und Franz Pilz schafft er seinen fliegenden Schützlingen Nisthilfen. Rund 200 Kästen für Schleiereulen hat er auf den Dörfern im Landkreis ausgehängt. Der Erfolg gibt ihm recht. Im Vorjahr kamen 91 junge Tiere zur Welt, heuer schon 94, „aber da kommen im Herbst noch ein paar dazu“. Er erlebt allerdings auch Enttäuschungen. Sechs Tiere nur fand er im Jahr 2014, im Jahr darauf immerhin 15. „Das hängt von den Mäusen auf den Feldern ab“, sagt er. Viele Mäuse geben viel Nachwuchs. Die Turmfalken, denen Förster allerdings keine Nester baut, bringen es heuer an den ihm bekannten Orten sogar auf 240 Junge.

Den Fledermäusen, denen Förster mehr als 200 Kästen im Neu-Ulmer Glacis und im Herbelhölzle, in Reutti und in Oberfahlheim geschenkt hat, geht es laut Förster richtig gut. „So gut, dass man sie, wenn man im Herbelhölzle richtig hinhört, sogar leise miteinander zwitschern hören kann“. Schlechter stehe es im Moment um die Eisvögel. Von acht Niströhren, die Förster kennt, sind derzeit nur drei besetzt. „Aber“, tröstet er sich, „eine Brut kann acht Junge bringen, und dann sieht alles schon wieder besser aus.“