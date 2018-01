2018-01-29 05:55:00.0

Prunksitzung Die Pfuhler Seejockel im Zeichen von Olympia

Die Pfuhler Narren zeigen bei ihrer Prunksitzung in der Seehalle sportliche Kompositionen. Von Günter Kammerer

Die 48. Prunksitzung der Pfuhler Seejockel stand ganz im Zeichen von Olympia. Nach einem per Video-Leinwand dargebotenen Fackellauf des Elferrats-Mitgliedes Michael Klossika, der unter tosendem Applaus in die voll besetzte Narren-Arena der Seehalle einlief, eröffnete Vizepräsidentin Karin Deutsch gut gelaunt die Veranstaltung: „Lasset die Spiele beginnen!“

Der lautstarke Auftritt der Weißenhorner Giggalesbronzer ergänzte hervorragend das heimische Programm, die zweite auswärtige Gastgruppe, die „Lachatrapper“ aus Dornstadt, zeigte ausgefeilte Tänze. In einer rund fünfstündigen Show mit 600 Besuchern zeigten alle Akteure ihr Können, angefangen von der Kindergarde über das Tanzmariechen Anna, Jugendgarde und dem Auftritt der Prinzengarde. Selbst bei den Venezianerinnen, den Seegeistern und beim Gesangsauftritt der Elferräte hatte bewusst eine sportliche Note Vorrang. Dem olympischen Gedanken am nächsten waren die Pfuhler Turner mit bravouröser Bodenakrobatik.

Sabrina Kropp sorgt für Lacher im Publikum

Einzelkönner der Prunksitzung zeigten karnevalistische Brillanz und scheuten sich nicht, auch schon mal „Schwieriges“ leicht verdaulich zu servieren. Die 16-jährige Sabrina Kropp trat als Hannover 96-Fan an, um dem Publikum zum Thema Fußball forsch ihre Version der Abseitsregel zu erklären und über Transfer-Nonsens zu parlieren. Absolut geadelt wurde sie bereits Tage vorher durch ihren Auftritt bei Schwaben weißblau in Memmingen. Alle Lacher hatte ebenso Jakob Wunder auf seiner Seite, als er die Note des Sports unter dem Thema „Ersatzteillager Mensch“ auf humoristische Weise betrachtete. Marlies Blume als „Miss Ländle“ indes heizte mit „ihrem Song-Contest“ die tolle Stimmung weiter an, hoch brisant in „breitem Schwäbisch“. Mit „I will Frieda“ will sie Deutschland beim ESC vertreten.

Europaministerin Beate Merk zollte den Verantwortlichen Lob. „Mit dem Pfuhler Team wär es so einfach in Berlin!“ streifte sie süffisant das Thema Koalitionsverhandlungen.