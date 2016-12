2016-12-29 09:00:00.0

Ulm Die Schattenseiten des Baubooms

Der Bund für Umwelt und Naturschutz beklagt einen ungebremsten Flächenverbrauch und eine „Verschotterung“ in der Region. Die Folgen sind aus Sicht des Verbands erheblich. Von Michael Ruddigkeit

Die Nachfrage nach Immobilien ist nach wie vor hoch – gerade bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts knapp. Die Städte und Gemeinden tragen dem Rechnung, indem sie verstärkt Baugebiete ausweisen. Das hat aber auch seine negativen Seiten, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) jetzt auf seiner Jahrespressekonferenz in Ulm beklagte.

Trotz entsprechender gesetzlicher Vorgaben gehe der Flächenverbrauch nahezu ungebremst weiter, sagte BUND-Regionalvorsitzender Ulrich Müller. Es würden immer weiter neue Wohngebiete an Ortsrändern ausgewiesen. Dagegen stünden innerörtliche, unbebaute Grundstücke aus privaten Gründen oftmals nicht für Bauzwecke zur Verfügung. Oder es verhinderten leer stehende ehemalige landwirtschaftliche Betriebe wegen Abstandsregelungen den Bau von neuen Wohnungen im Ortskern. Die Folge: Die versiegelte Fläche wird immer größer. „Eine Hypothek für nachfolgende Generationen“, so Ulrich Müller.

„Besonders ungünstig ist der Flächenverbrauch in neuen Gewerbegebieten“, sagte Müller. Während im Ort wegen hoher Abbruchkosten mehrgeschossige Industriegebäude oft brachlägen, seien eingeschossige Neubauten auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen weit verbreitet. Der unnötige Flächenverbrauch für ebenerdige Firmenparkplätze sei besonders kritisch zu sehen. Hier sei die Politik gefordert, entsprechende Vorgaben zu machen. „Mehrgeschossige Parkdecks sollten zum Standard werden“, findet der Umweltschützer.

Der Kreisvorsitzende Christian Killius fordert darüber hinaus: „Wenn schon Böden als landwirtschaftliche Nutzfläche, als Wasserspeicher, als Energielieferant und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere verloren gehen, müssen die überbauten Flächen als Ersatz für die weggefallenen Funktionen wenigstens Energie liefern.“ Deshalb sollten zumindest alle Dächer von Gewerbebauten mit Fotovoltaik-Modulen bestückt werden.

Eine bedenkliche Entwicklung und heimliche Bodenversiegelung stelle die häufig zu beobachtende „Verschotterung“ von Vorgärten und sonstigen Grünflächen dar. „Diese Steinwüsten sind ökologisch tot und führen zu einem Rückgang der Artenvielfalt“, sagte Killius. Auch die vertikale Variante – Steinkörbe oder Gabionen – sei vor allem in den Städten klimatisch ein Desaster, denn der Schotter heize sich stark auf, und nachts werde die ganze Wärme abgestrahlt. Die Kommunen sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen und darauf verzichten, fordert der Verband. Ein abschreckendes Beispiel von Versiegelung ist aus Sicht von Reiner Frohnmüller, dem Schatzmeister des Regionalverbands, ein geplanter Verbrauchermarkt in Illerkirchberg. Hier würden durch überdimensionierte ebenerdige Parkplätze große Flächen versiegelt – und dies zwischen zwei europäischen Schutzgebieten nach der FFH-Richtlinie („Fauna, Flora, Habitat“) mit wertvollen Quellbereichen. Das Vorhaben ist noch in einem frühen Stadium. Einen Bebauungsplan gibt es noch nicht. Doch für Frohnmüller steht bereits jetzt fest: „Der BUND wird ein solch zerstörerisches Projekt nicht akzeptieren.“