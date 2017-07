2017-07-07 15:07:00.0

Senden Die Stadt trennt sich von Gebäuden

Die alte evangelische Schule in Ay soll verkauft werden. Auch das Immergrün-Heim will Senden zu Geld machen. Von Angela Häusler

Verkaufen. So lautet die einhellige Meinung des Sendener Schul-, Bildungs- und Kulturausschusses in Bezug auf die alte evangelische Schule in Ay. Das gegenüber dem Kino gelegene Haus ist aber nicht der einzige städtische Altbau, den die Kommune loswerden will.

Wird die frühere Ayer Schule in der Hauptstraße verkauft, müssen die dort ansässigen Vereine umquartiert werden, berichtete Geschäftsbereichsleiter Walter Gentner dem Ausschuss. „Die Vereine sind darüber natürlich alles andere als glücklich“, sagte Gentner auf die Nachfrage von Walter Wörtz (CSU).

Die Vereine brauchen nun alternative Räume

Die Situation sei aber besser zu handhaben, wenn den Nutzern gleichzeitig eine Alternative angeboten werden kann. Infrage kommen dafür der Heiningsaal sowie die ehemalige katholische Schule auf dem Kirchberg, eventuell auch der Seniorentreff. Der Carneval Club Illertal, Vhs, Narrenzunft und Concordia Ay nutzen derzeit die Räume der alten Schule.

Die katholische Schule auf dem Kirchberg hingegen, die sich ins bauliche Ensemble von Kirche St. Jodok und Friedhof einfügt, soll nach dem Willen des Ausschusses erhalten werden. Sie ist ebenfalls sanierungsbedürftig, wird derzeit von Vereinen und der Musikschule genutzt. Das Haus nicht zu veräußern, haben die Fraktionschefs bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung im Ältestenrat vereinbart, hieß es am Dienstag. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Stadträte auf eine Sanierung des Hauses festgelegt, eine notwendige Investitionssumme von 600000 Euro war bei den Haushaltsberatungen 2016 im Gespräch.

Lohnt sich eine Sanierung der Gebäude?

Erst seit dem 1. Juni ist die Stadt außerdem Besitzerin des Schützenheims Immergrün im Gewerbegebiet St. Florianstraße. Nach der Auflösung des Vereins ist das in den 90er-Jahren erbaute Haus mit Gaststätte, Schießstand und Kegelbahn der Kommune zugefallen. Auch dieses Gebäude würde die Stadt gerne verkaufen, denn die Verwaltung rechnet mit Sanierungsbedarf, Umbaumaßnahmen und später weiteren Unterhaltskosten.

Kaufinteressenten gebe es bereits, so Sitzungsleiter und Zweiter Bürgermeister Josef Ölberger (CSU). „Weg damit“, meinte Parteikollege Rainer Strobl, „wir können uns das nicht leisten, das wird ein Fass ohne Boden.“ Die anderen Räte sahen es ähnlich. Nun soll die Stadt zunächst die Kosten ermitteln, die für die Sanierung der katholischen Schule und auch des Schützenheims anfallen würden.