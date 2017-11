2017-11-18 07:00:00.0

Ulm Die Ulmer Bierkönigin lässt bitten

Vor 150 Jahren übernahm die Familie Leibinger die Brauerei Gold Ochsen und führt sie noch heute. Ein Blick auf Handwerkskunst, Ale, Whisky, Cola und die Konkurrenten. Von Oliver Helmstädter

Sekt kommt bei Gold Ochsen auch bei besonderen Anlässen nicht auf den Tisch. Auch nicht, wenn so wie am Freitag mal so richtig gefeiert wird. Vor ziemlich genau 150 Jahren kaufte nämlich die Familie Leibinger die „Bierbrauerei zum Goldenen Ochsen“ für 130000 Gulden, wie in einer nun erstmals herausgegebenen Chronik eines der ältesten Unternehmen der Stadt vermerkt ist.

Im Laufe von insgesamt 420 Jahren Firmengeschichte hat sich jedoch in Ulm am Veitsbrunnenweg genug Know-how angesammelt, um aus Hopfen und Malz allerlei Schampus-Alternativen zu kreieren. So wie etwa die Edition 2017 des Jahrgangsbieres: Ein holzfassgelagertes Barrique Ale, das in seiner dunklen 0,75-Liter-Flasche mit Korkenverschluss auch optisch eher an Perlwein denn Bier erinnert. Weder aus Frankreich noch Schottland stammt auch der hochprozentige Digestif, der nach dem Festmahl gereicht wurde: Ein goldfarbener Gold-Ochsen-Single-Malt-Whisky rann die Kehlen hinunter. Gemeinsam mit Whiskybrenner Hans-Gerhard Fink und seiner „Highland Whisky Destillerie Finch“ aus Nellingen entwickelten die Ulmer Bierbrauer ein Destillat aus heimischem Braumalz, das in sieben Bourbon-Fässern zu je 200 Litern über drei Jahre reifte.

Gold Ochsen hat „das Ohr am Markt“

Diese bierige Vielfalt entspringt einer Experimentierfreude, die Gold-Ochsen-Chefin Ulrike Freund, eine geborene Leibinger, als einen der Gründe sieht, warum die Brauerei seit 150 Jahren auf einem stabilen Kurs fahre. Die Brauerei habe immer „das Ohr am Markt“, ohne jedoch für unüberlegte Schnellschüsse empfänglich zu sein. Im Zuge der Craft-Bier-Bewegung sei etwa das nun in der fünften Auflage gebraute Jahrgangsbier entstanden. „Hier können wir zeigen, was wir können“, sagt Freund. Anhand von Bieren mit klingenden Namen wie Saphir Bourbon Bock, Ulmer Pale Ale oder Sherry Mandarina verdeutlicht Braumeister Stephan Verdi seit Jahren, dass Gold Ochsen mehr kann als Hefe-Weizen und „Original“. „Eigentlich brauen wir schon immer Craft-Bier“, sagt der Marketing- und Vertriebsleiter Frank Schlagenhauf.

Zwei Drittel der rund 260000 Hektoliter (ein Hektoliter sind 100 Liter) Bier, die bei Gold Ochsen jährlich gebraut werden, sind vom Typ „Original“. Ein besonderes Bier, das vom Braustil in keine Schublade passe, wie Freund betont. Es sei eigentlich eine eigene Biersorte, weil es weder ein klassisches Export noch ein Helles sei. Freund: „Unsere Stammmarke ist ein Ulmer Unikat.“

Die Brauerei trotz dem sinkenden Bierdurst

Gold Ochsen ist zwar nicht die einzige Brauerei in der Region, jedoch der letzte verbliebene Mittelständler. Der letzte Ulmer Konkurrent auf mengenmäßiger Augenhöhe verschwand vor 16 Jahren: Seit im Jahr 2001 die Memminger Brauerei die traditionsreiche Ulmer Münster Brauerei kaufte, wird „Ulmer Münster Bier“ nicht mehr in Ulm gebraut. Im Gegensatz zum Ex-Konkurrenten habe Gold Ochsen nie „Handelsmarken“ für Discounter geliefert. Das sei eine gute Entscheidung gewesen. Es sei riskant, sich in eine solche Abhängigkeit zu begeben. „Wir haben die Marke immer gepflegt“, sagt Freund, die seit 1991 alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist. Die „Tugenden des ehrbaren Kaufmanns“ würden bei den Leibingers seit Generationen hochgehalten. Neben Kleinst-Brauereien wie Schlössle in Neu-Ulm oder den Barfüßer-Bieren bleibt als regionale Alternative nur noch die Berg-Brauerei in Ehingen übrig. Die Brauerei gibt auch auf Nachfrage keine Auskunft über ihren jährlichen Ausstoß. „So viel kann ich Ihnen aber sagen, wir produzieren weniger Bier, als beim Münchner Oktoberfest und auf dem Cannstatter Wasen getrunken wird“, sagt der Marketingbeauftragte Franz Weisser. Zum Vergleich: Auf der Münchner Wiesen werden jedes Jahr um die 75000 Hektoliter Bier getrunken.

Im laufenden Jahr wird Gold Ochsen mitsamt ihrer Erfrischungsgetränke-Tochter „Ulmer Getränke Vertrieb GmbH“ (UGV) mit 523000 Hektolitern nach 588000 Hektolitern 2016 voraussichtlich etwas weniger Getränke herstellen als im Vorjahr. Doch am Bier, das davon etwa die Hälfte ausmache, liege es nicht. Trotz eines deutschlandweit sinkenden Bierdursts habe die Brauerei dem Markt getrotzt und mit ihren 19 Sorten ein kleines Plus verzeichnen können.

Gold Ochsen widersteht Übernahmeangeboten

Allerdings mussten die Ulmer durch die Umstellung von Pepsi auf Afri Cola etwas Federn lassen. Aber unter dem Strich habe das Unternehmen einen der größten Einschnitte der Geschichte gut überwunden. Genau 50 Jahre füllte die UGV die US-Limo Pepsi ab. Durch eine Neuordnung der Konzessionen musste sich die UGV neue Partner suchen, die sie 2016/17 mit dem Sprudelriesen Überkingen-Teinacher fand. Die UGV ist seitdem Bluna- und Afri-Cola-Produzent für große Teile Süddeutschlands eines nationalen Konzessionsmodells. Freund ist froh, nach einer im ersten Moment schmerzlichen Kündigung von Pepsi auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Denn seit zwei Jahren sei in Deutschland ein Trend zu deutschen Limonaden spürbar.

Das profitable Ulmer Unternehmen mit 200 Beschäftigten wecke in der Branche Begehrlichkeiten. Doch eigenständig will Freund die Brauerei auch in Zukunft halten. „Immer wieder gibt es Übernahmeangebote“, sagt die gelernte Bankkauffrau. Doch es komme für die 62-Jährige nicht infrage, Ulms ältestes Unternehmen zu verkaufen. Der Familienbesitz gehöre zur Gold-Ochsen-DNA. Wie genau die kinderlose Freund das regeln will, möchte sie noch nicht verraten. Es gebe jedoch bereits Überlegungen.

„Ulms flüssiges Gold“ wird auch in China getrunken

Gold Ochsen solle bleiben, was es ist: Eine regional verwurzelte Brauerei, die handwerklich gebrautes Bier herstellt. Dass dies schmeckt, hat sich bis nach China rumgesprochen. Immer wieder würden Fünf-Liter-Partyfässer ins Land der Mitte geschickt. Ganz exotisch ist hier „Ulms flüssiges Gold“. Über den Tellerrand schaut Gold Ochsen auch seit Jahren auf der von China entgegengesetzten Seite der Welt in den USA: Als Kooperationsprojekt mit der „August Schell Brewing Company“ in Ulms Partnerstadt New Ulm (Minnesota) entstand 2014 der „August´s Bock“.

Nicht nur der Name der Heimatstadt verbindet die Brauereien: Beide Betriebe werden in der fünften Familiengeneration geführt und in beiden Familien war ein August federführend tätig. Einer davon war August Leibinger, der Sohn von Ulrike Freunds Ur-Ur-Großvater Johann Michael Leibinger, der die Brauerei vor 150 Jahren kaufte. Und auf den am Freitagabend mit kühlem August’s Bock angestoßen wurde.