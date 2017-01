2017-01-27 09:00:00.0

Ulm Die Vesperkirche bittet wieder zu Tisch

Vier Wochen lang gibt es in dem Ulmer Gotteshaus in der Frauenstraße täglich eine warme Mahlzeit für wenig Geld. Das Essen kommt diesmal aus einer anderen Küche. Von Michael Ruddigkeit

Ein Stimmengewirr und das Klappern von Messern und Gabeln erfüllen das Kirchenschiff. Der ganze Raum steht voller Tische, auf denen Kerzen und Blumen stehen. Neben dem Eingang reihen sich Männer und Frauen geduldig in eine lange Schlange. Ehrenamtliche Helfer schöpfen ihnen Selleriecremesuppe in die Schüsseln und reichlich Geschnetzeltes auf die Teller. Seit Donnerstag hat die Pauluskirche wieder als Vesperkirche ihre Pforten geöffnet. Vier Wochen lang gibt es in dem evangelischen Gotteshaus in der Frauenstraße täglich eine warme Mahlzeit für wenig Geld – und einen Platz, wo sich Menschen begegnen können.

Pfarrer Rolf Engelhardt hat in den vergangenen Tagen schon viele Anrufe von besorgten Stammgästen bekommen. Sie fragten nach, ob es dieses Jahr gar keine Vesperkirche gibt, weil der Januar ja fast schon vorbei ist. Der Geistliche konnte sie allerdings beruhigen. Die Vesperkirche fängt diesmal lediglich später an als sonst, weil sie sich am Kirchenkalender orientiert. Sie endet immer in der Woche vor Aschermittwoch, und der ist dieses Jahr erst am 1. März.

Für Engelhardt ist es bereits die 18. Vesperkirche, die er mit organisiert hat. „Am Anfang war hier alles etwas hemdsärmelig“, erinnert sich der Pfarrer. Im Laufe der Zeit schaffte sich die Gemeinde eigene Tische und Stühle, Geschirr, Besteck und Stelltafeln an. Und der Ablauf wurde straffer durchorganisiert. Insgesamt etwa 130 ehrenamtliche Helfer sind in den vier Wochen im Einsatz. In Tagesteams von 20 bis 25 Frauen und Männern sorgen sie dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Sie geben die Speisen und Getränke aus, spülen ab, räumen auf und verteilen die Vespertüten zum Mitnehmen.

Etwa 280 Sitzplätze stehen insgesamt zur Verfügung, gegen Mittag ist ein Großteil davon belegt. Manche Besucher sitzen allein, eine Tasse dampfenden Kaffees vor sich, andere haben sich in Grüppchen zusammen getan, unterhalten sich und freuen sich, wenn sie ein bekanntes Gesicht sehen. „Ich bin jedes Jahr hier, die Atmosphäre ist super“, sagt Herbert Nägele aus Ulm. Er habe in der Kirche viele Menschen kennengelernt. „Hier kommen arme, mittlere und reiche Leute her. Ich setze mich mal hier hin und mal da.“

„Ich freue mich riesig darauf, vier Wochen lang jeden Tag ein warmes Essen zu bekommen“, sagt eine Rentnerin, die am gleichen Tisch sitzt. „Hier fühlt man sich wohl und wird als Mensch behandelt.“ Das Essen sei sehr gut und die Bedienungen freundlich.

Saskia Rapp aus Langenau ist zum ersten Mal in der Vesperkirche – auf Empfehlung ihrer Schwiegermutter, die am Stand der St.-Elisabeth-Stiftung einen kostenlosen Stromsparcheck anbietet. „Es ist schön, dass jeder hierher kommen kann“, sagt die junge Frau, während sich ihre Zwillinge Jermaine und Lennox in der Spielecke austoben. „Gerade für Bedürftige ist es super hier.“

Menschen mit ganz unterschiedlichen Schicksalen sollen sich in der Vesperkirche begegnen: Das ist der Anspruch der Gemeinde. Für viele Gäste ist die Kirche auch ein Ort der Ruhe, der Erholung, in dem sie etwas Kraft tanken können. „Seid stille. Der Herr wird für Euch streiten“, lautet das diesjährige Motto, das über dem festlich geschmückten Altar an der Wand hängt. Geredet wird natürlich trotzdem viel. Oft geht es um die Probleme des Alltags. „Die Zahl der psychisch Angeschlagenen nimmt zu. Das finde ich signifikant“, sagt Pfarrer Rolf Engelhardt. „Eine zunehmende Zahl von Menschen kommt mit der Organisation des Lebens nicht mehr zurecht. Vielleicht, weil alles zu komplex ist.“ Mit einer Reihe von Hilfsangeboten will die Vesperkirche Bedürftige unterstützen. Beispielsweise gibt es eine Schuldnerberatung, eine Beratung für Wohnungslose oder einen Nähservice. Friseure schneiden kostenlos Haare, eine Krankenschwester ist mehrmals vor Ort und zwei mal werden Brillen ausgegeben, die derzeit auf Initiative von Stadtrat Hans-Walter Roth von der Armenklinik gesammelt werden.

Es ist das bewährte Angebot der vergangenen Jahre, doch eines ist diesmal anders: Das Essen wird nicht mehr aus der Kantine der Evangelischen Heimstiftung in Dornstadt geliefert, sondern vom katholischen St.-Anna-Stift in Ulm – „auch im Zeichen der Ökumene“, wie Engelhardt sagt. Es gibt aber wie gewohnt jeden Tag Suppe, Hauptspeise und Nachtisch. Voriges Jahr wurden knapp 11500 Mittagessen ausgegeben. Engelhardt schätzt, dass es dieses Jahr ähnlich viele sein werden. Draußen am Eingang hängt der Speiseplan für die nächsten Wochen, über den sich zwei Männer angeregt unterhalten. Heute gibt es den Freitags-Klassiker: gebackenes Seelachsfilet mit Remoulade und Kartoffelsalat.