2017-11-21 07:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Die Wirtschaft in der Region brummt

Studie der Ulmer Commerzbank zeigt, wie es den Unternehmern geht. Banker entdeckt typisch Schwäbisches. Von Oliver Helmstädter

Selten ging es Unternehmen rund um Ulm so gut wie derzeit. Das ist die zentrale Aussage einer einer Studie, die am Dienstag die Commerzbank Ulm vorstellte. Die Aussagen von 50 repräsentativ ausgewählten Unternehmen mit einem Umsatz bis 15 Millionen Euro aus Ulm und Neu-Ulm zeigen auch, dass es rund ums Münster besser läuft also im Schnitt der Republik. Vergleichsdaten gibt es: Denn deutschlandweit stellte ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der Commerzbank 3210 Unternehmen dieselben Fragen.

Doch es ist nicht alles purer Sonnenschein: „Keine geeigneten Fachkräfte zu finden bleibt das mit Abstand größte Risiko für die Ulmer Unternehmer“, sagt Tanja Sienitzki, Niederlassungsleiterin der Commerzbank in Ulm.

Folgerichtig erwarten 72 Prozent der Befragten von der neuen Bundesregierung Verbesserungen bei der Bildungspolitik. Weiter oben auf der Liste steht allerdings die Forderung nach einer Steuerreform, insbesondere nach steuerlichen Entlastungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Der wirtschaftliche Ausblick der Unternehmer bleibt allerdings rosig: Insgesamt 92 Prozent beurteilen die die Situation ihrer Branche als sehr gut oder stabil. 2016 waren es noch 86 Prozent. Fast jeder zweiten (44 Prozent) erwartet eine weiter positive Entwicklung. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr: Da waren es nur 32 Prozent.

Klar ist: Das Geschäft brummt. Bei 48 Prozent der Unternehmer sind die Auftragsbücher besser gefüllt als im Vorjahr, bei 42 Prozent ist die Lage stabil. Auch das ist angesichts eines bereits sehr guten Auftragseingang im Vergleichsjahr eine gute Nachricht. Nur bei acht Prozent hat sich die Lage verschlechtert, 2016 waren es noch 14 Prozent.

Die Unternehmer in Ulm/Neu-Ulm bewerten den Standort Ulm zu 46 Prozent als besonders innovationsfreundlich. Deutschlandweit liegt dieser Wert bei nur 35 Prozent. Der wichtigste Faktor für diese außerordentliche Innovationsfreudigkeit ist nach Meinung der Unternehmer maßgeblich die Qualität der Ausbildung der Mitarbeiter verantwortlich. An Nummer zwei folgt die Mitgliedschaft in Netzwerken.

Wie Jörg Döring, der Abteilungsdirektor für den Bereich Geschäftskunden betont, würde die Unternehmer der Region sehr „schwäbisch“, also konservativ, agieren. Dies drücke sich beispielsweise bei Innovationen aus. 56 Prozent bezahlen diese aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert, bundesweit sind es nur 48 Prozent.

Auch das Geld wird ganz konservativ auf die hohe Kante gelegt. Knapp drei Viertel der Ulmer Unternehmer seien von ihrer Bank noch nich auf Alternativen für verzinste Geldanlagen angesprochen worden. Döring: „Das führt zu Vermögensverlust.“ Schwäbisch skeptisch sind die kleinen und mittleren Unternehmer auch, was das Internet angeht. Nur die Hälfte der Unternehmer bietet digital Terminvereinbarungen an. Und nur ein Drittel nutzt das Internet auch als Vertriebskanal. Und ein Fünftel der Unternehmer stellt seinen Kunden digital keine Angebote zur Verfügung.