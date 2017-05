2017-05-09 17:00:00.0

Weißenhorn Die neue Schlossgaststätte heißt „Anno 1460“

Aus mehr als 300 Vorschlägen haben Andreas Kierndorfer und sein Team einen Namen für das Restaurant ausgewählt. Doch eine Tontafel stiftete plötzlich Verwirrung. Von Jens Noll

Das Kind hat jetzt einen Namen: Mehr als 300 Vorschläge für ihre neue Gaststätte im Neuffenschloss sind über Facebook und per E-Mail bei Andreas Kierndorfer, Robert Neumaier und Christina Kräß eingegangen. Am besten gefallen hat ihnen die Idee von Marion Ströbele aus Biberach. Und somit wird das Restaurant, das zwischen Mitte Juli und Anfang August eröffnen soll, künftig „Anno 1460“ heißen. „Das hat einen guten Klang und passt gut zum Konzept“, sagt Kierndorfer.

Zu der Jahreszahl – um 1460 wurde das Gebäude von Jörg von Rechberg erbaut – kommt nach Angaben des Gastronomen noch der Namenszusatz „Genuss im Schloss“. Wie berichtet, wird Gästen in dem historischen Gemäuer künftig in erster Linie Steaks und Tapas serviert. Auch mit der Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeister Wolfgang Fendt, sei der neue Name abgesprochen, sagt Kierndorfer.

Rücksprache musste der Gastronom aber auch mit Matthias Kunze, dem Leiter des Heimatmuseum, halten. Denn eine Tontafel am Schloss mit anderen Jahreszahlen hatte nach der Entscheidung für den Namen plötzlich Verwirrung gestiftet. Demnach ist das Gebäude schon viel früher errichtet worden. Doch Kunze beruhigt: Diese Erkenntnisse seien veraltet. Eine wissenschaftliche Untersuchung des Holzes im Dachstuhl habe ergeben, dass das Schloss tatsächlich um 1460 entstand. „Wir können die Tontafel aber nicht rauslösen“, sagt Kunze. Es sei eine Überlegung wert, die Angaben auf der Tafel und den Namen des Restaurants in Einklang zu bringen. „Konkrete Überlegungen dazu gibt es aber noch nicht.“

Im Lokal selbst ist der Innenausbau inzwischen abgeschlossen, wie Kierndorfer berichtet. Die Küche allerdings fehle noch. Die Arbeiten würden derzeit ausgeschrieben. Wer schon vor der Eröffnung einen Blick hinein werfen möchte, sollte sich den 24. Mai vormerken. „Wir werden im Rahmen der Kulturnacht Fingerfood, Kaffeespezialitäten und Cocktails servieren“, sagt Kierndorfer. Wenn das „Anno 1460“ einmal ganz aufmacht, wird auch Marion Ströbele in den Genuss des Essens kommen. Als Dankeschön für ihren Namensvorschlag haben die Betreiber sie und ihre Familie eingeladen.