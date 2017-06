2017-06-06 09:00:00.0

Ulmer Zelt Die volle Wucht der Töne

Andreas Kümmert ist ein Star, der keiner sein möchte. Die Fans lieben ihn gerade deshalb, wie er ist Von Andreas Brücken

Andreas Kümmert hat den Blues, Kümmert ist fleischgewordene Musik – und von beidem hat er jede Menge. Denn wenn er hinter dem Mikrofon steht und singt, ist das Wort „Interpretation“ ein Versuch, das zu beschreiben, was der schwergewichtige Künstler erleben lässt. Kümmert singt nicht ein Lied, vielmehr scheint es, als würde der 30-Jährige von der Musik förmlich eingenommen. Als würde er die Noten aufsaugen, um sie mit seiner ganzen Gefühlsbreite als Töne wieder mit voller Wucht auszuspucken. Seine Stimme geht unter die Haut und fesselt die Zuhörer vom Anfang bis zum Ende des Konzertes. Etwa 1000 Besucher kamen ins Ulmer Zelt, um den Sänger zu hören. Festivalleiterin Kathrin Thumerer verbuchte den Abend als vollen Erfolg, weil sogar „mehr Leute als erwartet“ gekommen waren, wie sie sagte.

Bereits in der vergangenen Saison sang Kümmert in der Friedrichsau, als der Gitarrist Patrick Wieland zum „Gästeabend“ in das Ulmer Zelt eingeladen hatte. Ein Konzert, an das sich Kümmert auch heute noch gerne erinnere, wie er sagt.

So steht er also vor der Menge, die ihm zujubelt, er selbst fast schüchtern, der Bart gewachsen bis auf Brusthöhe, dafür ist der Kopf oben kahl. Seine Bewegungen wirken bisweilen etwas unbeholfen und auch das Bühnenoutfit im Pink Floyd-T-Shirt verkörpert so garnichts von einem Musikstar, der Kümmert auch sicher nicht sein will und sein muss.

Ganz bescheiden und konzentriert widmet sich Kümmert seiner Gitarre, die er bisweilen auch einmal selber zwischen zwei Liedern nachstimmt. Die Fans warten geduldig, während der Sänger über seine Schulter blickt und seinen Keyboarder Sebastian Bach auffordert: „Erzähl mal was“. Der Sebastian sei nicht nur der Mann an den Tasten, sondern auch sein Musiklehrer und im Notfall auch mal Souffleur. Doch eine Gedächtnisstütze braucht der Künstler im Ulmer Zelt nicht. Nicht nur die Songs des aktuellen Albums wie „Beside You“, „Silver and Gold“ oder „Falling“ kommen an. Traumhaft gefühlvoll singt er Elton Johns „Rocket Man“.

Glücklicherweise hat sich der Künstler vor gut zwei Jahren von den Regeln der Musikindustrie verabschiedet, als er sein Ticket als deutscher Vertreter beim Eurovision Song Contest weitergab. Vielleicht hätte seine Karriere noch mehr Fahrt aufgenommen, wenn er mit seiner Begabung auf den Zug der deutschen Singer- und Songwriterwelle aufgesprungen wäre. Doch hat er sich entschlossen, sich und seiner Musik treu zu bleiben. Ein Glücksfall für alle, die sich von ihm jetzt mitreißen lassen durften.