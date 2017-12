2017-12-26 17:50:00.0

Neu-Ulm Dieb will Frau küssen und stiehlt ihre Handtasche

Die 27-Jährige setzt sich zur Wehr, als der Angreifer sie an ein Geländer drückt. Später bemerkt sie, dass ihr etwas fehlt.

Ein dreister Dieb hat in der Nacht zum 24. Dezember einer Frau in Neu-Ulm die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die 27-Jährige gegen 0.30 Uhr auf der Brücke zwischen der Insel und der Donaustraße auf dem Nachhauseweg. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Mann. Er trat an die Ulmerin heran, drückte sie mit dem Rücken gegen das Brückengeländer und versuchte, sie zu küssen. Die Frau konnte sich zur Wehr setzen und drückte den Mann weg, der daraufhin flüchtete. Danach bemerkte die 27-Jährige allerdings, dass ihre Handtasche verschwunden war.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (az)