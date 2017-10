2017-10-05 11:00:00.0

Senden Diese Integrations-Projekte sind vorbildlich

Eine Schüler-AG und eine Band haben in Senden den erstmals ausgerichteten Wettbewerb „Türen öffnen“gewonnen. Was die Initiativen so besonders macht. Von Angela Häusler

Der Moment der Auszeichnung im Bürgerhaus mit (von links) Claudia Schäfer-Rudolf vom Arbeitskreis Asyl in Senden und Daniel Knecht vom Organisationsteam sowie Vertretern der ausgezeichneten Gruppen. Foto: Grabinger