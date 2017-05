2017-05-10 11:00:00.0

Neu-Ulm Diese Sportler sind ausgezeichnet

Von klein bis groß, von Tennis bis Cheerleading: Die Stadt ehrt 221 ihrer eifrigsten und erfolgreichsten Bürger – einer fiel durch besonderen Mut auf. Von Anne-Lena Leidenberger

Ein Name fiel an diesem Abend im Edwin-Scharff-Haus recht oft: der des Tennistrainers Mirsad Tanovic. Dabei wurde er selbst gar nicht ausgezeichnet – sondern einige seiner Schützlinge. Denn die wurden von der Stadt Neu-Ulm für ihre Verdienste geehrt. Insgesamt 221 Sportler standen an diesem Abend auf dem Podest.

Einer davon ist der junge Tennisspieler Deren Yigin. Er sorgte für einen Höhepunkt des Abends, als das Mitglied des TSV Pfuhl für seinen zweiten Platz im Nationalen Deutschen Jüngstentunier ausgezeichnet wurde und um das Mikrofon bittet: Durch dieses dankte er mutig seinem Trainer – Mirsad Tanovic. Auch er selbst kommt zu Wort und spricht davon, wie wichtig es sei, junge Talente zu unterstützen. Nur gute Worte für Tennistrainer Tanovic findet auch Florian Ebner, der an diesem Abend für den ersten Platz in der Tennis-Europameisterschaft in der Alterskategorie 55 bis 59 als einziger mit der Sportlerplakete ausgezeichnet wurde.

Nach 20 Jahren Pause habe er vor drei Jahren beim TSV Pfuhl wieder mit dem Tennis angefangen und mithilfe von Tanovic gelernt, wie man heutzutage spiele. „Ich glaube mein Vorteil war, dass ich alles schon vergessen hatte“, scherzte Ebner, so sei er ganz offen für neue Techniken gewesen. „Um Europameister zu werden, muss man entweder viel trainieren oder alt genug werden, sodass die Gegner schwach werden.“ 80 Prozent des Trainings bestehe aus Konditionstraining und 20 Prozent aus dem eigentlichen Tennisspiel. Ob er jemals wieder an einem Turnier teilnehmen könne, wisse der Europameister nicht, da er sich vergangenes Jahr eine Sportverletzung zugezogen habe. Die Leidenschaft für Sport und Tennis jedoch wird wohl immer bleiben. So wie wohl bei den meisten sportbegeisterten Neu-Ulmern.

Turniere hin oder her, für Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ist es nicht der Erfolg, der zufrieden mache, sondern sondern der Sport selbst. Unter den 221 Geehrten – darunter Tennisspieler, Kickboxer oder Speedskater – wurden in den Räumen des Edwin Scharff-Hauses 143 Kinder und Jugendliche mit Sachpreisen geehrt, 35 Erwachsene mit der Bronzemedaillen, 38 mit Silber und vier Sportler mit Gold, darunter Nadine Heinzel für den ersten Platz in der Deutschen Meisterschaft im Kickboxen. Ebenfalls Gold gab es für Irene Raab und Michael Merz im Speedskating und Inline Alpin und Waldemar Altvater im Gewichtheben.

Moderator Jürgen Klotz vom Rundfunksender SWR hatte bei der Gutscheinübergabe noch einen Tipp für alle jungen Sportler: „Wenn du nicht sagst, dass du heute Abend hier warst, dann kannst du richtig gut shoppen gehen.“