2017-04-08 09:00:00.0

Weißenhorn Diese süßen Köstlichkeiten sind zu Ostern gefragt

In der Karwoche brummt das Geschäft in der Chocolaterie in Weißenhorn. Die Inhaberin Angelika Heppner-Schmid verrät, was ihre Kunden gerne naschen. Von Jens Noll

Nicht nur Naschkatzen sind von dem Laden beeindruckt. Vier Meter lang ist allein die Theke, in deren Auslage 160 Pralinensorten Platz finden. In den Regalen an den Wänden findet der Kunde noch mehr süße Köstlichkeiten – von der bayerischen Brotzeit aus Marzipan bis zum bunt verpackten Schokoladen-Ei. Ein leichter Schokoladen-Duft hängt in der Luft. Süße Köstlichkeiten haben zu Ostern Hochkonjunktur. „Nächste Woche kommt der große Trubel“, sagt Angelika Heppner-Schmid, die Inhaberin der Chocolaterie Weißenhorn.

Die 48-Jährige ist gelernte Konditorei-Fachverkäuferin. In einem kleinen Confiseriegeschäft in der Oberpfalz hat sie ihre Lehre gemacht, später war sie in leitender Position für bekannte Firmen wie Dallmayr in München, Hussel Süßwaren und Lanwehr in Illertissen tätig. 2007 hat sie die Chocolaterie in Weißenhorn eröffnet. Sie weiß, was die Bürger aus der Fuggerstadt zu Ostern gerne naschen.

Die Lieblingsostereier der Weißenhorner bestehen aus zwei Schokoei-Hälften, die in buntes und glitzerndes Stanniolpapier eingewickelt sind. Gefüllt werden sie mit ausgewählten Pralinen. Eine Schleife rundet die Dekoration ab. Pralinen kommen auch in die die beliebten Osternster aus Vollmilch- oder Zartbitterschokolade. „Nougat und Eierlikör müssen auf jeden Fall dabei sein“, sagt die Fachverkäuferin. Der beste Nougat, fügt sie hinzu, komme aus dem Piemont. Der Renner der diesjährigen Ostersaison sind nach Angaben von Heppner-Schmid das Schoko-Osterhasen-Pärchen und der rasende Traktor-Hase. Wobei die Osterhasen-Pärchen schon ausverkauft sind.

Sofort nach Weihnachten denkt die Schokoladen-Expertin schon an Ostern. Dann überlegt sie, welche süßen Präsente sie diesmal kreiert und woher sie ihre Waren bezieht. Schokolade, Pralinen und Co. produziert sie nämlich nicht selbst, sondern kauft bei Herstellern in Deutschland und dem europäischen Ausland ein. „Was es von Supermarkt-Ware unterscheidet ist die Qualität der Schokolade“, sagt Heppner-Schmid. Ein Großteil der Pralinen etwa kommt von Lanwehr.

Höchstens vier Wochen vor Ostern, also mit Beginn der Fastenzeit, beginnt Heppner-Schmid in der Chocolaterie mit der Produktion der Ostergeschenke. Diese stellt sie selbst zusammen und gibt ihnen eine hübsche Verpackung. „Ich habe den Eindruck, dass heute mehr genascht wird als vor zehn Jahren“, sagt die 48-Jährige. Das führt sie darauf zurück, dass die Verpackungen der Süßigkeiten ansprechender geworden sind. Getreu dem Motto: Das Auge genießt mit.

Eine feste Mitarbeiterin unterstützt die Geschäftsinhaberin beim Verkauf, zur Hauptsaison sind auch mehrere Aushilfskräfte tätig. Das meiste Geschäft macht die Chocolaterie noch immer in der Vorweihnachtszeit. „Zu Ostern sind Kleinigkeiten gewünscht“, sagt Angelika Heppner-Schmid. „Es soll bunt, nett und liebevoll sein.“