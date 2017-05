2017-05-15 14:58:00.0

Ulm Dieser Gesang geht unter die Haut

Das SWR-Vokalensemble zeigt im Ulmer Münster, dass es sowohl zarte als auch prächtige Werke großartig interpretieren kann. Auch Bruckner ist für den Chor kein Problem.

Stille muss man aushalten können. 26 Minuten dauert Morton Feldmans flirrend-zerbrechliche Komposition „Rothko Chapel“ (1971), deren Klänge delikat von Viola (Andra Darzins) und Celesta (Markus Stange) begleitet werden. Da sollte man nicht husten, nicht im Programmheft blättern, nicht auf der Bank herumrutschen – denn jeder Ton aus dem Zuschauerraum des Ulmer Münsters könnte lauter sein als die zerbrechlichen Klänge, die Chor und Solisten erzeugen.

Anlass der Komposition war die Einweihung einer interreligiösen Kapelle im texanischen Houston, die Rothko mit verschiedenen Architekten gemeinsam entwickelt hatte – ein karger Raum, dessen Inneres 14 Bildtafeln des berühmten Malers enthalten. Subtile Veränderungen, die nur jenem auffallen, der sich Zeit lässt. Entsprechend ist auch Feldmans Komposition eine Erforschung des Subtilen, eine fragile Konstruktion für Stimmen und Instrumente, oftmals nahe am Unhörbaren, Zerbrechenden. Das SWR-Vokalensemble unter Dirigent Marcus Creed hatte diese komplexe und in sich gekehrte Musik nicht nur im Griff – makellos und mit faszinierender Präzision verstand man es, die fragilen Steigerungen der Musik darzustellen, ihre Brüche und ihre Fragestellungen. Der warme Klang der Stimmen stets brillant, die sparsamen Schlagzeug- und Celesta-Sequenzen ebenso kontrastscharf wie sublim in die reduzierte Klangwelt eingefügt.

Umklammert wurde Feldmans Werk von Gradualen Anton Bruckners. Viele Chöre fürchten die Chorwerke Bruckners regelrecht, deren komplizierte Harmonik und Klangpracht nur bei äußerster Disziplin zu bewältigen sind. Das SWR-Vokalensemble freilich gehört zu jenen Chören, die mit höchsten Ansprüchen geradezu spielend fertig werden. Die scheinbar schlichten, dabei sich zu großartigen Klanggemälden ausweitenden Werke Bruckners – etwa „Locus iste“ oder „Os justi“ – schienen den hoch motivierten und selbstverständlich agierenden Choristen keinerlei Mühe zu bereiten. Die chromatischen Modulationen des „Virga Jesse“ – ein Hörgenuss höchst seltener Art. Dieses Konzert ging unter die Haut. (flx)